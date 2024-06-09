Yunanistan'ın Simi Adası'nda kaybolan ünlü isimden kötü haber geldi

09 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:25

Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'nda geçtiğimiz çarşamba günü, kayıplara karışan İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley'den kötü haber geldi. Ada'daki alarm durumu 4 günün ardından gelen acı haberle son buldu. 62 yaşındaki ünlü sunucunun cansız bedenine ulaşıldı.

İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye çıkan ve Daily Mail'de sağlık alanında köşe yazan Mosley'nin ailesine kötü haber verildi.

Çarşamba günü kaybolan Mosley'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin Rodos Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley, tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda çarşamba günü yürüyüş yapmak için çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı.

Polis temsilcisi temsilcisi Konstantina Dimoglidou İngiliz Mirror'a yaptığı açıklamada, soruşturmaların perşembe sabahı erken saatlerde başladığını doğruladı.

Dimoglidou, Mosley'in telefonunun sahilde bulunduğunu söylemişti ve kaybolduğu anlara ilişkin bilinenleri şu şekilde anlatmıştı:

"Simi'nin Pedi bölgesindeki evine dönmeye karar verdiğinde başka bir çiftle birlikte Agios Nikolaos sahilindeydi. Saat öğleden sonra 1.30 civarındaydı ve telefonunu sahilde unutmuştu. Onu bulmak için yapılan her türlü girişim başarısızlıkla sonuçlandı.''