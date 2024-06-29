Yunanistan'ın turistik yarımadasında şoke eden ölüm: Denize giren ailenin üzerine yıldırım düştü
Yunanistan'ın Halkidiki plajında korkunç bir olay meydana geldi. Bir aile denize girerken düşen yıldırım 13 yaşındaki çocuğu öldürdü.
Yunanistan'ın yarımadası Halkidiki'de bir aile, denize girerken yıldırım düşünce 13 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Poseidi plajında aile, denize girerken hava bir anda bozdu. Yağmur yağmaya başlayınca aile, denizden çıkıp eşyalarını toplamaya başladı. Bu esnada annenin, 3 metre ilerisindeki kızının üzerine yıldırım düştü. Anne yaralanırken, kızı hayatını kaybetti.
ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine acil olarak çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Baba, aniden değişen hava nedeniyle denizden çıktıklarını, eşyalarını sahilden alıp gidecekleri sırada olayın gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı:
"Kızım bir daha yerden kalkamadı, annesi ise yaralandı. Büyük şok ve acı yaşadık.''
ANNE YARALANDI, BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Anne, Kassandra Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken babanın sinir krizleri geçirdiği belirtildi.
Şiddetli yağışların yaşandığı Halkidiki'deki Kassandra Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.