Yunanistan'ın Türk gemileri rahatsızlığı! Tansiyon yeniden yükseldi

24 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:45

Ankara-Atina hattında tansiyon son dönemde yeniden yükselirken, Yunan Kathimerini gazetesi, Türk savaş gemilerinin Ege'de konuşlanmasının gerilime yol açtığını yazdı. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yeniden yükselmeye başladı. Yunan basını, Türk savaş gemilerinin Ege'de konuşlanmasından kaynaklanan rahatsızlığı dile getirdi.

TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan karasuları yakınına savaş gemileri gönderdiğini ve bu durumun iki ülke arasında tansiyonu yükselttiğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Türk ve Yunan gemileri arasında bir gerilim yaşanmadığını, tansiyonun düşürülmesi için görüşmeler yürütüldüğünü belirtti. Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis de, Atina'nın Erdoğan ile Miçotakis'in eylül ayında yapacağı görüşme öncesi diyaloğu ve olumlu havayı sürdürmek istediğini ifade etti.

Ayrıca haberde, Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırma yapan İtalyan Ievoli Relume gemisinin de şu anda bölgede olduğu belirtildi.

YUNAN BAKANIN HADSİZ SÖZLERİNE BAKAN GÜLER'DEN CEVAP

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." demişti.

Adonis Georgiadis'in hadsiz sözlerinin sorulması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." cevabını vermişti.