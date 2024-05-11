Yunanistan'la yeni kriz kapıda: Casusluk suçlamasına hapis cezası

11 May 2024 09:45 - Güncelleme : 11 May 2024 10:21

Yunanistan'daki bir mahkeme, Rodos Adas'nda bulunan Türk Konsolosluğu'nun eski bir çalışanını casusluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

Reuters'a konuşan ve isimleri açıklanmayan mahkeme kaynakları, Yunanistan’daki temyiz mahkemesinin baktığı casusluk davasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesine neden olduğunu dile getirdi. Yunan vatandaşı olduğu aktarılan ve Türk konsolosluğunda çalışan kişi, 2020 yılında tutuklanmıştı.

Söz konusu kişi suçlamaları kabul etmemiş, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konsolosluk görevlisinin haklarının ihlal edildiğini ifade ederek tutuklamayı kınamıştı.

3 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Rodos-Meis hattında sefer yapan bir yolcu gemisinde aşçı olarak çalışan ve tutuklanan ikinci bir Yunan vatandaşı da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişi de herhangi bir suç işlediğini reddetmişti.

İki kişi tutuklanmadan önce aylarca gözetim altındaydı ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Denizi'ndeki hareketlerini fotoğraflamakla suçlanıyorlardı.