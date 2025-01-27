Yunanlar derin acıyı unutmuyor! Tempi tren kazası için ülke ayağa kalktı

27 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:13

Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ülkenin her yerinde protesto edildi. Atina'da toplanan binlerce Yunan vatandaşı, sorumluların ceza almasını talep ederken, polisin müdahalesi arbedeye neden oldu.

Yunanistan'da Atina ile Selanik​ arasında yer alan Tempi Vadisi'nde 28 Şubat 2023'te meydana gelen, 57 kişinin ölümüne 85 kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazasının yıl dönümünde başkent Atina​'da binlerce kişinin katılımıyla protesto​ gösterisi düzenlendi.

Tempi Kazası Mağdur Yakınları Derneği'nin öncülük ettiği gösteriye çok sayıda STK, sendika ve siyasi örgüt destek verdi. Parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, kazada hayatı kaybedenler ve yaralılar için adalet çağrısında bulunarak, sorumluların hesap vermesini istedi.

SON SÖZÜ PANKART OLDU: OKSİJENİM YOK!

Ellerinde "Unutmayacağız" ve bir kazazedenin son sözleri olan "Oksijenim yok" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Onlar kar ve zarardan bahsediyor, biz ise insan hayatından" sloganları attı.

Genel olarak barışçıl geçen gösteride, yer yer polis ve göstericiler arasında kısa süreli bir arbede de yaşandı. Polis taşkınlık yapan 12 göstericiyi gözaltına alırken,arbedede 2 kişi yaralandı. Başkent Atina'nın yanı sıra diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

TEK BİR TUTUKLAMA YOK

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, iki yıl önce 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Kazanın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kurbanların çoğunun kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Aileler, yetkilileri kanıtları örtbas etmeye çalışmakla suçlarken, kazayla ilgili henüz kimse tutuklanmadı.