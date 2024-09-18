Yürekleri dağlayan acı olay: 4 çocuğun cansız bedenleri dondurucudan çıktı!

18 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:05

Afrika ülkesi Namibya'da yürekleri dağlayan acı bir olay gerçekleşti. Yaşları 3 ila 6 arasında değişen 4 çocuk derin dondurucuda ölü olarak bulundu. Çocukların nasıl ve neden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında derin dondurucuda 4 çocuğun cansız bedeni bulundu. Eski ve kullanılmayan derin dondurucu, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara mezar oldu. Polis devreye girdi ve çocukların başına ne geldiğine dair detaylar gün yüzüne çıktı. OYUN OYNAMAK İÇİN GİRDİLER, ÇIKAMADILAR Zambezi Bölgesi'nde gerçekleşen acı olayda çocukların, derin dondurucuya oynamak için girdiği fakat çıkmayı başaramadıkları anlaşıldı. Çocukların 'sinin derin dondurucuda boğularak, 2'sinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. ''1,5 SAAT DONDURUCUDA KALDILAR'' Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo, "Dondurucuda yalnızca dışarıdan açılabilen bir kanca vardı. Yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldılar ve boğuldular" dedi. Polis, kazara gerçekleşen acı olayın detaylarını araştırmayı sürdürüyor. İlgili Haberler Süpermarkette sessiz ölüm: 30 saat boyunca yüzlerce insan geldi gitti fark etmedi Bebek hırsızlığı skandalı: Kameraları yok saydı, herkesin gözü önünde böyle çaldı