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Yürekleri dağlayan acı olay: 4 çocuğun cansız bedenleri dondurucudan çıktı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
18 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:05
Yürekleri dağlayan acı olay: 4 çocuğun cansız bedenleri dondurucudan çıktı!

Afrika ülkesi Namibya'da yürekleri dağlayan acı bir olay gerçekleşti. Yaşları 3 ila 6 arasında değişen 4 çocuk derin dondurucuda ölü olarak bulundu. Çocukların nasıl ve neden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında derin dondurucuda 4 çocuğun cansız bedeni bulundu. Eski ve kullanılmayan derin dondurucu, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara mezar oldu. Polis devreye girdi ve çocukların başına ne geldiğine dair detaylar gün yüzüne çıktı.

OYUN OYNAMAK İÇİN GİRDİLER, ÇIKAMADILAR

Zambezi Bölgesi'nde gerçekleşen acı olayda çocukların, derin dondurucuya oynamak için girdiği fakat çıkmayı başaramadıkları anlaşıldı. Çocukların 'sinin derin dondurucuda boğularak, 2'sinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yürekleri dağlayan acı olay: 4 çocuğun cansız bedenleri dondurucudan çıktı! - 1. Resim

''1,5 SAAT DONDURUCUDA KALDILAR''

Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo, "Dondurucuda yalnızca dışarıdan açılabilen bir kanca vardı. Yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldılar ve boğuldular" dedi.

Polis, kazara gerçekleşen acı olayın detaylarını araştırmayı sürdürüyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
çocukboğulma
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Sevim18 Eylül 2024 11:16

Bu haberi okuduğumda çok üzüldüm, böyle küçük yaşta çocuklar ölümü ne kadar acımasız bir şekilde yakalıyor

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