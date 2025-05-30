Yürüyüş sırasında kayalar altından kaydı dereye yüz üstü çakıldı! Korku dolu anlar

Alaska'nın Kenai Yarımadası'nda bir yürüyüşçü Kell Morris, 325 kiloluk kaya parçasının altına yüzüstü bir şekilde adeta çakıldı. 3 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen adamın imdadına helikopterle yetişildi.

Kenai Yarımadası'da yürüyüşe çıkan bir çift, korku dolu anlar yaşadı. 61 yaşındaki Kell Morris, dere kıyısındaki devasa kayaların kenarında yürüdüğü sırada bir kaya kaydı. Morris, bazılarının ağırlığı 450 kilograma çıkan kayaların arasına düştü ve sıkıştı.

Kurtarma görevlilerinin 'kayalardan oluşan bir çığ' olarak nitelendirdiği bölgede yüzüstü şekilde dondurucu derede sıkışan Morris, ''Her şey altımdan kaydı'' diyerek durumu anlattı.

Seward İtfaiye Şefi Clinton Crites, şans eseri, 340 kiloluk kayanın ağırlığını destekleyen kayaların arasında yere indiğini ve bunun kendisini ezilmekten kurtaran tek şey olduğunu söyledi.

İTFAİYE EKİBİ HELİKOPTERLE GELEBİLDİ

New York Post'un haberine göre, Morris'in eşi cep telefonu sinyali bulup yardım çağırmadan önce kayaları hareket ettirmek için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Kurtarma ekipleri, olay yerine itfaiye araçlarıyla ulaşamayınca helikopter desteği geldi. Bu esnada Morris, derenin soğuk suyunun da etkisiyle hipotermi geçiriyordu. Karısı ise dere suyundan dolayı nefes alabilmesi için başını sudan dışarda tutmasına yardımcı oluyordu.

7 KİŞİ KAYALARIN ARASINDAN ÇIKARDI

İtfaiye şefi, ''Eğer helikopter desteği olmasaydı Morris'i oradan çıkarmamız çok daha uzun sürecekti ve onun bu kadar zamanı olduğunu düşünmüyordum'' dedi. İtfaiyeciler kayayı hafifçe kaldırmak için hava yastıklarını kullandılar ve 7 kişi Morris'i oradan çıkarabilmeyi başardı.

Kurtarma görevlileri, Morris'i bir sepete koydu ve Alaska Ulusal Muhafız helikopteri onu yakındaki bir hastaneye götürdü.