Yürüyüş yaparken gizemli kutu buldular! İçi dolu hazinenin tarihçesi şoke etti

Çekya'da yer alan Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi buldukları hazine karşısında şoke oldular. İçinde altın ve eski paralar olan alüminyum kutunun tarihçesi çok geçmeden ortaya çıktı.

Avrupa ülkesi Çekya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dağda gezerken bulunan gizemli kutu görenleri şaşkına çevirdi. İçindeki altınlar ve tarihi paralar bulunan kutu müzeye teslim edildi. Yapılan araştırmada, paraların Çekya'ya ait olmadığı belirlendi.

CNN International'da yer alan habere göre, Çekya'nın doğusundaki Krkonoše Dağları'nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalık bir yamaçta dikkat çekici bir buluntuya rastladı. Yüzeyi dışarı taşmış alüminyum bir kutunun içinde, altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para yer alıyordu. Şaşkına dönen yürüyüşçüler, kutuyu Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti.

DEFİNENİN ULUSLARARASI BİR GEÇMİŞİ OLABİLİR

Müze yetkilileri, kutunun içeriğini incelemeye aldı. Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, bulunan hiçbir paranın Çekya’ya ait olmadığını belirtti. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor.

EN YENİ PARA 1921'DEN KALMA

Koleksiyondaki en yeni paranın 1921 tarihli olması ise uzmanları şaşırttı. Müze araştırmacılarına göre, bu hazine II. Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi veya Çek vatandaşlara ait olabilir. Alternatif bir teori ise 1945'teki Alman göçü sırasında saklanmış olması yönünde.

Bu keşif, yakın dönemde İngiltere'deki Sutton Hoo’da bulunan Bizans dönemine ait bir kovanın uyandırdığı heyecanı hatırlattı. Antakya’dan İngiltere’ye kadar ulaştığı düşünülen o parça gibi, Çekya’da bulunan bu hazine de tarihsel olduğu kadar kültürel bağlantılar açısından da büyük bir gizemi barındırıyor.