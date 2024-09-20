Yürüyüş yaparken zemin kırıldı bir anda kaynar gayzere düştü! Korku dolu anlar

20 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:57

ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Yellowstone Milli Parkı'ndaki termal bölgede korkutan bir kaza meydana geldi. Eşi ve köpeğiyle beraber yürüyüş yapan 60 yaşındaki bir kadın, kaynayan gayzere düştü.

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda yürüyüş yapan bir aile korku dolu anlar yaşadı. Parkurdan çıkarak Old Faitful gayzeri yakınında yürüyüş yapan aileden 60 yaşındaki kadın, kaynayan gayzere düştü. Köpeği ve eşiyle beraber olan kadın, patikada yürürken bir anda ince kabuk kırıldı ve al bacağında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

YÜZEY KIRILGAN VE ALTINDA KAYNAR SU VAR!

Kadın tedavi için acil olarak hastaneye kaldırıldı. Park yetkilileri ise hidrotermal alanlardaki yürüyüş yollarında ve patikalarda kalmaları ve aşırı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer de bu alanlardaki zeminlerin ince ve kırılgan olduğunu, yüzeyin hemen altında kaynar su bulunduğunu hatırlattı.

YILIN İLK YARALANMASI

Yetkililer, Yellowstone'da 2024 yılında bilinen ilk termal yaralanma​ olduğunu bildirdi. Ayrıca yürüyüş yollarında, doğa yürüyüşü parkurlarında, kırsal alanlarda ve termal alanlarda evcil hayvanların bulunmasının yasak olduğu vurgulandı.

Öte yandan park, bu yıl şimdiye kadar 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

ŞİMDİYE KADAR GAYZERLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Milli Park Hizmetleri, Yellowstone Milli Parkı'nda kaplıcaların diğer tüm doğal oluşumlardan daha fazla insanı yaraladığını ve öldürdüğünü açıkladı. Park yetkilileri, 1890'dan bu yana 3.471 mil karelik (9.000 kilometrekarelik) milli parkta ve çevresinde kaplıca kaynaklı yaralanmalardan en az 22 kişinin öldüğünü söyledi.