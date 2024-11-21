Yürüyüşe çıktı, 280 milyon yıllık sırrı çözdü! Kayıp dünya keşfedildi

21 Kasım 2024 09:32 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:56

İtalya'nın Alp dağlarında yürüyüşe çıkan bir kadın tesadüfen 280 milyon yaşındaki kayıp dünyayı buldu. Araştırmacıların 'zaman kapsülü' adını verdikleri bu alan ve fosiller hemen koruma altına alındı.

İtalya'nın Alp dağlarında doğa yürüyüşü​ yapan bir kadın, tesadüfen 280 milyon yıl öncesine ait eşsiz bir ekosistemin kalıntılarını keşfetti. Permiyen dönemine ait bu 'kayıp dünya' tarih öncesi yaşayan hayvanların ayak izlerini, bitki fosilleri ve yağmur damlalarının izlerini barındırıyor.

Küresel iklim değişikliğinden dolayı buzulların erimesi, İtalya’nın Orobie Valtellinesi Parkı’nda bugüne kadar gizli kalmış fosilleri de ortaya çıkardı. Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikte yürüyüş yapan bir kadın, ince taneli kumtaşı üzerinde tarih öncesi fosiller fark etti.

ZAMAN KAPSÜLÜ

Bu bulgular, Milano Doğa Tarihi Müzesi’ndeki uzmanlar tarafından incelendi ve kayıp dünya olduğu doğrulandı. Araştırmacılar bu alan için 'zaman kapsülü' tanımını yaptı.

Keşif sırasında ince taneli kaya tabakalarında fosilleşmiş hayvan izleri, dalga şekilleri ve çamurun üzerindeki yağmur damlası izleri bulundu. Araştırmacılar, 3.000 metre yüksekliğe kadar tırmanarak, bölgedeki yüzlerce fosil​ kalıntısını fotoğrafladı ve haritalandırdı. Fosiller arasında sürüngenler, amfibiler ve omurgasızlara ait izler de yer alıyor.

BÜYÜK KİTLESEL YOK OLUŞLA SONUÇLANAN SÜREÇTİ

Bilim insanları, bu kalıntıların yaklaşık 280 milyon yıl önceki Permiyen dönemine ait olduğunu belirtti. Bu dönem, ani sıcaklık artışlarının yaşandığı ve büyük bir kitlesel yok oluşla sonuçlanan bir süreçti. Şimdiye kadar bu ekosistemin korunmuş olması, dönemin doğasına ve yaşamına dair eşsiz bilgiler sunuyor.

Keşfin ardından fosiller, karmaşık bir operasyonla bölgeden çıkarılarak koruma altına alındı. Araştırmacılar, bu tür keşiflerin hem geçmişteki iklim değişikliklerini anlamak hem de günümüz iklim krizine dair farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu vurguladı.