Yüzde 88 ölüm oranına sahip! Tedavisi olmayan Marburg virüsü Afrika'yı esir aldı

29 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:54

Yüzde 88 ölüm oranına sahip Marburg virüsü Doğu Afrika ülkesi Ruanda'yı etkisi altına almaya başladı. Salgının doğrulanmasından bu yana 20 vaka tespit edilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda​ da Sağlık Bakanı​, Marburg virüsü​ salgını nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ifade edilirken, salgının doğrulanmasından bu yana 20 vaka tespit edildi.

YÜZDE 88 ÖLÜM ORANINA SAHİP

Yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg, Ebola​ ile aynı virüs ailesinden geliyor. Virüs, meyve yarasalarından insanlara bulaşarak sonrasında enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybından dolayı ölüm gibi görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel bir tedavi veya aşı bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavileri geliştirildiğini açıkladı.

Ruanda yetkilileri, yayılmayı kontrol altına almak için temas takibi, gözetim ve test çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade etti.