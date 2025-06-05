Yüzlerce aracı taşıyan gemi yandı: Mürettebat canını zor kurtardı!

Çin’den Kuzey Amerika’ya yaklaşık üç bin sıfır araç taşıyan İngiliz Zodiac Maritime şirketine ait Morning Midas adlı kargo gemisi, Pasifik Okyanusu’nun ortasında alevlere teslim oldu. 26 Mayıs’ta başlayan yolculuğun henüz sekizinci gününde, 3 Haziran’da gece yarısı gemideki elektrikli araçların bulunduğu bölümden dumanlar yükselmeye başladı.

Gemideki mürettebat hemen alarm durumuna geçerek yangına müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen alevler kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. Can güvenliğinin tehlikeye girdiğini anlayan 22 kişilik mürettebat, ABD Sahil Güvenliği'ne durumu bildirdikten sonra gemiyi terk ederek cankurtaran botuna geçti. Şans eseri yakınlarda bulunan başka bir ticaret gemisi, kısa sürede mürettebatı kurtardı.



BİNLERCE ARACIN AKIBETİ BELİRSİZ

Gemideki yangının hâlâ devam ettiği ve kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Yangının şiddeti nedeniyle içeride kalan yaklaşık 3000 aracın akıbeti ise şimdilik bilinmiyor. Araçlardan yaklaşık 800 tanesinin elektrikli olması, söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.



BU İLK DEĞİL, AMA RİSKLER ARTIYOR

Deniz taşımacılığında elektrikli araç kaynaklı yangınlar daha önce de yaşanmıştı. Üç yıl önce Atlantik Okyanusu'nda benzer bir olay yaşanmış, içinde 4000 araç bulunan gemide başlayan yangın iki hafta sürmüş ve gemi sonunda batmıştı. Volkswagen grubu bu olay sonrası sigorta şirketine 155 milyon dolarlık ödeme yapmak zorunda kalmış, Lamborghini ise müşterisi için özel üretim aracının imalatını yeniden başlatmak zorunda kalmıştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TAŞIMAK TARTIŞMALI HALE GELDİ

Artan riskler nedeniyle Norveç merkezli Havila Kystruten gibi bazı gemi taşımacılığı şirketleri artık elektrikli araçları taşımayı reddediyor. Fakat elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda pazarda hakim olması bekleniyor ve bu da onları dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için deniz taşımacılığını kaçınılmaz kılıyor.