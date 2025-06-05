Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yüzlerce aracı taşıyan gemi yandı: Mürettebat canını zor kurtardı!

Pasifik Okyanusu’nda, Çin’den Meksika’ya giden ve içinde 800 elektrikli araç dahil toplam 3000 aracın olduğu kargo gemisinde yangın çıktı. Mürettebat, yangını kontrol altına alamayınca gemiyi terk etmek zorunda kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüzlerce aracı taşıyan gemi yandı: Mürettebat canını zor kurtardı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 10:55

Çin’den Kuzey Amerika’ya yaklaşık üç bin sıfır araç taşıyan İngiliz Zodiac Maritime şirketine ait Morning Midas adlı kargo gemisi, Pasifik Okyanusu’nun ortasında alevlere teslim oldu. 26 Mayıs’ta başlayan yolculuğun henüz sekizinci gününde, 3 Haziran’da gece yarısı gemideki elektrikli araçların bulunduğu bölümden dumanlar yükselmeye başladı.

Yüzlerce aracı taşıyan gemi yandı: Mürettebat canını zor kurtardı!

Gemideki mürettebat hemen alarm durumuna geçerek yangına müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen alevler kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. Can güvenliğinin tehlikeye girdiğini anlayan 22 kişilik mürettebat, ABD Sahil Güvenliği'ne durumu bildirdikten sonra gemiyi terk ederek cankurtaran botuna geçti. Şans eseri yakınlarda bulunan başka bir ticaret gemisi, kısa sürede mürettebatı kurtardı.

BİNLERCE ARACIN AKIBETİ BELİRSİZ

Gemideki yangının hâlâ devam ettiği ve kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Yangının şiddeti nedeniyle içeride kalan yaklaşık 3000 aracın akıbeti ise şimdilik bilinmiyor. Araçlardan yaklaşık 800 tanesinin elektrikli olması, söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail medyası duyurdu: Özgürlük Filosu gemisini engelleme kararı alındı

BU İLK DEĞİL, AMA RİSKLER ARTIYOR

Deniz taşımacılığında elektrikli araç kaynaklı yangınlar daha önce de yaşanmıştı. Üç yıl önce Atlantik Okyanusu'nda benzer bir olay yaşanmış, içinde 4000 araç bulunan gemide başlayan yangın iki hafta sürmüş ve gemi sonunda batmıştı. Volkswagen grubu bu olay sonrası sigorta şirketine 155 milyon dolarlık ödeme yapmak zorunda kalmış, Lamborghini ise müşterisi için özel üretim aracının imalatını yeniden başlatmak zorunda kalmıştı.

Yüzlerce aracı taşıyan gemi yandı: Mürettebat canını zor kurtardı!

ELEKTRİKLİ ARAÇ TAŞIMAK TARTIŞMALI HALE GELDİ

Artan riskler nedeniyle Norveç merkezli Havila Kystruten gibi bazı gemi taşımacılığı şirketleri artık elektrikli araçları taşımayı reddediyor. Fakat elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda pazarda hakim olması bekleniyor ve bu da onları dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için deniz taşımacılığını kaçınılmaz kılıyor.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.