Yüzlerce ceset aylarca çürümeye terk edildi: 'Morgda devleti bekliyorlar'

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir hastanenin çevresine yayılan kötü koku sonrası yapılan incelemede yüzlerce cesedin hastane morgunda aylarca bekletildiği tespit edildi.

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa’da yüzlerce ceset General Reference Hastanesi morgunda, aylarca çürümeye terk edildi. Aradan geçen sürede bölgeyi "mide bulandırıcı kokular" sarmaya başladı. Morgda 208 kişiye ait ceset, devlet tarafından gömülmeyi bekliyor.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Hastanenin tıbbi müdürü, 20 Şubat tarihli raporunda bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığını belirtti. Doktor, bu şikayetini Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini ancak hala bir cevap almadığını ifade etti. Doktor, durumun aciliyetine dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

"BELEDİYENİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Bölge belediye başkanı ise yaşanan sorunun farkında olduklarını ancak bu durumu çözme yetkisinin kendi alanlarının dışında olduğunu belirtti. Belediye Başkanı konuşmasında, "Sorunun farkındayız, oraya gittik. Ama bu durumda belediyenin yapabileceği bir şey yok, bizim yetki alanımızın çok ötesinde. Cesetler morgda devleti bekliyor." ifadelerine yer verdi. Belediye Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na müdahale çağrısında bulundu.

MORGUN NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜLER

Yetkililer, morgun normal şekilde çalıştığını, ancak elektrik kesintileri ve bir kısım cesedin aylardır morgda kalmasının soruna yol açtığını söyledi. Çürüyen cesetlerin oluşturduğu kötü koku ve sağlık tehditleri, bölge sakinleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.