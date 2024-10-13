Yüzlerce insan görevlendirildi, binlerce kişi tahliye edildi, 3 bomba patlatıldı!

13 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:49

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde bulunan Göttingen'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba patlatıldı. Patlamalardan önce gerekli güvenlik önlemleri alındı, 11 bin kişinin tahliyesi sağlandı.

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İkinci Dünya Savaşı​'ndan kalma bombalar Almanya​'nın birçok şehrinde sessiz tehlike olarak barınıyor. Son olarak 3 bomba​ bulundu. Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde yer alan Göttingen'de patlatılan bir bomba esnasında 2 adet on tonluk bomba daha bulundu.

3 BOMBA PATLATILDI

Bombaların patlatılarak imha edilebilmesi için 700 kişilik bir ekip görevlendirildi. Bölgede yaşayan 11 bin kent sakini, evlerini terk etti. Tren istasyonu kısa süreli olarak kapatıldı. Bölgede kısıtlamalar nedeniyle otobüs, bölgesel ve uzun mesafe ulaşımında aksaklıklar olduğu ifade edildi.

Bombaların, aylar önce basketbol maçları için kullanılan bir etkinlik salonunun yakınında bulunduğu ve birbirine yakın bir şekilde durduğu kaydedildi.