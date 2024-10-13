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Yüzlerce insan görevlendirildi, binlerce kişi tahliye edildi, 3 bomba patlatıldı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
13 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:49
Yüzlerce insan görevlendirildi, binlerce kişi tahliye edildi, 3 bomba patlatıldı!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde bulunan Göttingen'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba patlatıldı. Patlamalardan önce gerekli güvenlik önlemleri alındı, 11 bin kişinin tahliyesi sağlandı. 

İkinci Dünya Savaşı​'ndan kalma bombalar Almanya​'nın birçok şehrinde sessiz tehlike olarak barınıyor. Son olarak 3 bomba​ bulundu. Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde yer alan Göttingen'de patlatılan bir bomba esnasında 2 adet on tonluk bomba daha bulundu. 

Yüzlerce insan görevlendirildi, binlerce kişi tahliye edildi, 3 bomba patlatıldı! - 1. Resim

3 BOMBA PATLATILDI

Bombaların patlatılarak imha edilebilmesi için 700 kişilik bir ekip görevlendirildi. Bölgede yaşayan 11 bin kent sakini, evlerini terk etti. Tren istasyonu kısa süreli olarak kapatıldı. Bölgede kısıtlamalar nedeniyle otobüs, bölgesel ve uzun mesafe ulaşımında aksaklıklar olduğu ifade edildi.

Bombaların, aylar önce basketbol maçları için kullanılan bir etkinlik salonunun yakınında bulunduğu ve birbirine yakın bir şekilde durduğu kaydedildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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Ali13 Ekim 2024 15:53

Neyse ki patlamadan önce tahliyeler yapmışlar, böyle olaylarda en önemlisi insanların güvenliği böyle olayları yaşamadan da evimizde güvende olmayı hayal ediyorum

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