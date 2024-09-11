Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı! 30 senelik röntgenci sapıktan pişkin savunma

11 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:52

Japonya'da bulunan bir solaryum salonunun müdürü en az 30 yıllık sapık çıktı. Müşterilerin uygunsuz görüntülerini gizlice çektiği ortaya çıkan müdürün sözleri ise 'pes' dedirten cinsten.

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Japonya'da en az 30 senedir süren röntgencilik skandalı patlak verdi. Başkent Tokyo'daki bir solaryum salonunun müdürü, müşterilerin uygunsuz görüntülerini çektiği için tutuklandı. Olay, bir müşterinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Salonu ziyaret eden 20'li yaşlarındaki bir kadın, odadaki perdelerin hareket ettiğini gördü.

Perdelerin hareket etmesinden şüphelenen kadın, cep telefonunun kamerasını açtı ve fark ettirmeden kayıt almaya başladı. Görüntüleri incelediğinde perde arkasından fotoğraf ve video çekildiğini tespit eden kadın, durumu polise bildirdi.

''30 SENEDİR YAPIYORUM, YAKALANACAĞIMI DÜŞÜNMEDİM''

Olayın ardından tutuklanan 62 yaşındaki işletme müdürü Hirotaka Yamamoto, polisteki ifadesinde suçunu kabul ederek, "Cinsel arzularımı tatmin etmek için beğendiğim müşterilerin görüntülerini kaydettim" dedi.

Salonun açılışından beri söz konusu suçu işlediğini itiraf eden Yamamoto, "Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KADININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Yamamoto'nun akıllı telefonunda yapılan incelemede yaklaşık 400 kadın müşterinin uygunsuz fotoğrafını bulan polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.