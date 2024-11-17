Yüzlerce tarantulayı, çıyanı, karıncayı beline bantladı! Şoke eden kaçakçılık

17 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:49

Güney Koreli bir kişi, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan yüzlerce tarantula, çıyan ve mermi karıncası kaçırmaya çalışırken yakalandı. Güney Korelinin gömleğini sıyıran polisler gördükleri karşısında şoke oldu.

28 yaşındaki bir Güney Koreli, Peru​'nun başkenti Lima'dan uçağa binmek üzere Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na geldi. Güvenlik kontrolleri sırasında karnının fazla şişkin olması dikkat çekti. Görevliler, gömleğini sıyırdığında ise gördüklerine inanamadı.

YÜZLERCE TARANTULANIN YANI SIRA ÇIYAN VE KARINCA DA VARDI

Güney Koreli, vücuduna bant ve kemerle onlarca plastik kap bağlayarak, toplam 35 yetişkin tarantula, 285 yavru tarantula, 110 çıyan ve 9 mermi karıncası kaçırmaya kalkıştı.

Fransa aktarmasıyla Güney Kore​'ye uçmayı planlayan adam tutuklandı.

NESLİ TÜKENME RİSKİ YÜKSEK CANLILAR

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Walter Silva konuya ilişkin şunları söyledi:

''Hepsi yasadışı yollarla çıkarılmış ve dünyada milyonlarca doları bulan yasadışı yaban hayatı ticaretinin bir parçası.''

Yetkililer bütün hayvanların Peru'nun Amazon bölgesine özgü olduğunu ve tarantulaların nesli tükenme riski yüksek canlılar listesinde yer aldığını ifade etti.