Sürü halinde liseye akın edip saldırdılar! Çok sayıda öğrenci yaralandı

21 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:49

Hindistan'ın Kendrapara kasabası yakınlarındaki bir devlet lisesi olan Ramachandra Nodal Lisesi'nin bahçesine arı sürüsü akın etti. Arı sürüsünün öğrencilere saldırması sonucu onlarca öğrenci yaralandı.

Hindistan'ın Kendrapara kasabası yakınlarında yer alan ve bir devlet okulu olan Ramachandra Nodal Lisesi'ne akın eden arı sürüsünün öğrencilere saldırması ülke çapında paniğe neden oldu. Okul bahçesinde gerçekleşen sürü saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 32 öğrenci yaralandı.

Saldırı sırasında okulun bahçesinde bir etkinlik düzenlendiği, arıların saldırı anında da öğretmen ve öğrencilerin etkinliğe katılmak için okul bahçesinde bulunduğu bildirildi. Arı saldırısı öğretmen ve öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

MAYMUNUN KOVANA MÜDAHALESİ ARILARI KIZDIRDI

Öğretmenler okul bahçesindeki bir araçta arı kovanının bulunduğunu bildiklerini ve uzun süredir orada bulunmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Öğretmenlerin iddiasına göre bir maymunun arı kovanına müdahale etmesi arıları kızdırdı ve okul bahçesinde bulunan öğretmen ve öğrencilere sürü halinde saldırılmasına yol açtı.

Yaralı öğrenciler arı sokmalarının tedavisi için Derabish'teki bir toplum sağlık merkezine (CHC) kaldırıldı. Tıbbi müdahalenin ardından, Derabish polis karakolu müfettişi Kishore Tarai, tüm bireylerin durumunun stabil olduğunu doğruladı.