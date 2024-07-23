Yüzünü kaplayan tümör çocuğun hayatını çaldı! Ailesi yardım bekliyor

23 Temmuz 2024 09:02 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:20

Şimdilerde 9 yaşında olan Simbarashe Dande, 3 yaşındayken kötü huylu bir tümöre yakalandı. Yerel Afrika halkının 'lanet' olarak nitelendirdiği tümör Dande'nin hayatını çok zor bir hale getirdi. Dande ile beraber yüzünde büyümeye başlayan tümör, onun konuşmasını, görmesini, nefes almasını ve yemek yemesini güçleştirdi.

Ailesi, "Herkes onun lanetli olduğunu söylüyor. Okula gidemiyor, kimseyle oynayamıyor, yemek yiyemiyor. Normal bir hayat yaşayamıyor. Onun acı içinde mücadele ettiğini görmek bizi çok üzüyor" diye konuştu.

KEMOTERAPİ FAYDALI OLMADI

2020 yılında Dande'nin Zimbabve'den Güney Afrika'ya gitmek için gereken 17 bin sterlin bağışlarla toplandı. Doktorlar, tümörü kemoterapiyle küçültmeyi amaçladı fakat başarılı olamadılar.

İNGİLTERE'DE TEDAVİ İÇİN BAĞIŞ TOPLANIYOR

Simbarashe Dande'nin babası da aynı yıl enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedince annesi için daha zorlu bir hayat başladı. Dande'nin annesi Maria, tümörü çıkarmak için yapılacak 'hayat kurtarıcı ameliyat' için İngiltere'ye gitmekten başka çareleri kalmadığını belirterek yardım aramaya ve bağış toplamaya başladı.

ÇOCUKLAR KORKTUĞU İÇİN OKULA GİDEMİYOR

Maria, "Bir tüp yardımıyla nefes alabiliyor. Onun lanetli olduğunu söyleyen ve görünüşünden korkan çocuklar nedeniyle artık okula da gidemiyor. Bu durumda ne kadar daha yaşayacağını bilmiyoruz. Bize onun ne zaman ölebileceğine dair bir tarih veren olmadı. O, bu acıyı hak etmeyen, güzel ve zeki bir çocuk." diye konuştu.