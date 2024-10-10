Yüzyılın kasırgası Milton karaya çıktı! ABD felaketi yaşıyor: Ölü ve yaralılar var

10 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:27

Milton Kasırgası, Meksika Körfezi üzerinden ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından "yüzyılın kasırgası" olarak adlandırılan Milton, önüne çıkan her şeyi savurarak Florida eyaletinin içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Milton Kasırgası, Florida​ eyaletine ulaştığında üçüncü kategoriye kadar düştü. Kıyıya çıkmasından yaklaşık 90 dakika sonra ikinci kategoriye geriledi. Yetkililer, kategorisi düşürülmesine rağmen Milton Kasırgası'nın son derece yıkıcı olduğu uyarısını yapıyor.

Florida'ya ulaşan kasırganın 205 km/s hıza sahip rüzgarlara neden olduğu bildirildi. Ardından kasırganın ürettiği rüzgarlar saatte 165 km'ye kadar düştü. Ancak kasırga büyük bir yıkım bırakarak ilerlemeyi sürdürüyor.

CAN KAYIPLARI VAR

Milton'ın şiddetli rüzgarları nedeniyle Florida eyaletinde yaklaşık 2 milyon hane elektriksiz kaldı. Kuzey Carolina Eyaleti'nde ise 70 bin haneye elektrik verilemiyor.

Eyalet genelinde sel baskınları uyarısı sürekli olarak tekrarlanıyor. İlk belirlemelere göre St. Lucie bölgesinde birden fazla can kaybı olduğu belirtilirken, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

Kasırga şiddetli rüzgarın etkisiyle evlerde de büyük hasara yol açtı. Birçok ağaç ve enerji nakil hatları rüzgarların etkisiyle kökünden sökülerek yollarda sürüklendi.

BIDEN FEDERAL AFET İLANINI ONAYLADI

Florida Valisi Ron DeSantis​, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini ifade etti.

DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, ABD Başkanı Joe Biden​, Milton'ın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunda bulundu.

Biden daha önce de tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yapmış bunun “ölüm kalım meselesi" olduğunu söylemişti.

UÇUŞLAR İPTAL, HAVALİMANLARI KAPALI

Felaketin üç milyondan fazla nüfusa sahip olan Tampa kentini de vurabileceğinden korkuluyordu. Ancak son verilere göre Tampa'nın geniş ölçekli bir hasardan kurtulabileceği tahmin ediliyor.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Milton'ın "ölümcül ve felaket" bir fırtına olduğunu belirtirken, kasırganın ardından 1200 arama kurtarma personelinin konuşlandırılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Kasırganın dış çeperleri Florida kıyılarına tropik fırtına ve sert rüzgarlarla ulaşırken, yoğun yağış da yaşamı zorlaştırıyor. Eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı havalimanları da kapandı.

SU BASKINLARINA NEDEN OLACAK

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak. Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyeline sahip.

Yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını duyurdu.

Tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekliyor.