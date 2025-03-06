Zamanı 'daha iyi' ölçüyor! Dünyanın en hassas saati satışa sunuldu

Japonya'da Kyoto merkezli Shimadzu firması, 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen minyatür optik kafes saatini satışa sundu. Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Tokyo Üniversitesi iş birliğiyle dizayn edilen saatin, geleneksel sezyum atom saatlerinden yaklaşık 100 kat daha hassas olduğu ifade edildi.

Japonya'da Kyoto merkezli hassas ekipman üreticisi Shimadzu adlı bir firma minyatür optik kafes saati üretmeyi başardı. Firma tarafından yapılan açıklamada, "Aether clock OC 020" isimli minyatür optik kafes saati piyasaya sürüldü.

"Dünyanın ilk başarıyla minyatürleştirilmiş ticari optik kafes saati" olarak nitelendirilen ürünün fiyat etiketi 500 milyon yen (3,3 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ultra yüksek hassasiyetli saat, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Tokyo Üniversitesi iş birliğiyle dizayn edildi.

Ticari satışa sunulan "stronsiyum optik kafes saat", ışığın durağan dalgaları içinde hapsolmuş atomların optik geçişini kullanarak zamanı ölçebiliyor.

100 KAT DAHA HASSAS

18 basamaklı doğruluğa sahip ve 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen saat, saniyenin yeniden tanımlanmasında "umut verici" olarak gösteriliyor.

Daha önce üretilen bir modelin minyatürleştirilmiş hali olan "Aether clock OC 020", saniyeyi tanımlayan geleneksel sezyum atom saatlerinden yaklaşık 100 kat daha hassas.

114 santimetre genişliğe, 109 santimetre yüksekliğe ve 65 santimetre derinliğe sahip cihaz, ebatları dolayısıyla dış mekan kullanımına uygun.

Saatin, yer kabuğu hareketleri, volkanik aktivite, levha tektoniğindeki değişimlerin gözlem ve ölçümlerinde pratik olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Saatin satışına 5 Mart itibarıyla başlandı. Shimadzu, gelecek 3 yılda ülke içi ve deniz aşırı 10 adet satış hedefliyor.