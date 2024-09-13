Zamanın donduğu 148 yıllık ürkütücü kasaba! Hayalet görüldüğü bile rapor edildi

13 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:59

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Bodie Tepeleri'nde yer alan 148 yıllık ürkütücü kasaba, bir zamanlar madenciler, işletmeler, aileler ve daha fazlasının akın ettiği Vahşi Batı'nın yaşayan, hareketli ve saygın bir yeriydi. Günümüzde ise tamamen terk edilmiş ve turistik bir yer konumunda...

ABD​'nin Kaliforniya​ eyaletinde “zamanda donmuş” gibi görünen ürkütücü ama bir o kadar da büyüleyici bir “hayalet kasaba” var.

Mono County'deki Sierra Nevada sıradağlarının doğusundaki Bodie Tepeleri'nde yer alan bu küçük kasaba, bir zamanlar karlı altın keşifleri sayesinde gelişen bir merkezdi. Bodie 1876 yılında nüfus patlaması yaşamış ve kısa sürede yaklaşık 8.000 kişinin yanı sıra 2.000 bina ve yapıya ev sahipliği yapar hale gelmiştir.

Karlı altın madeninden faydalanma umuduyla bölgeye akın eden insanlar, buranın da diğer köklü kasabalar gibi gelişmesine olanak sağladı. Bodie en parlak döneminde bir banka, bir demiryolu, gönüllü itfaiye şirketleri, bir madenciler ve makinistler sendikasının yanı sıra bir dizi günlük gazete, bir mezarlık ve bir hapishaneye sahipti.

Aynı zamanda sakinlerine vakti geçirmeleri için bar ve salon da sunuyordu ve bildirildiğine göre yıllar boyunca bir dizi cinayet, silahlı çatışma, bar kavgası ve posta arabası soygunlarıyla tanındı.

Ancak sadece on yıllar sonra, altın rezervleri kurumaya başladığında, küçük kasaba eski halinin bir gölgesi haline geldi. Madenciler başka yerlerde altın aramak için Bodie'yi terk etti. Bu da bölgenin çok daha aile odaklı hale gelmesine neden oldu.

Madenleri hala nispeten karlı olsa da, bu düşüşü durdurmadı. 1915 yılına gelindiğinde Bodie, işyerleri ve kurumlarıyla birlikte terk edilmiş bir “hayalet kasaba” olarak anılmaya başlandı. Bazı evlerde mobilyalar ve kişisel eşyaların geride bırakılmasıyla sakinlerin gerçekte nasıl yaşadıklarına dair bir fikir verirken gizem ve tedirgin edici bir entrika unsurunu da beraberinde getirmiştir.

ULUSAL TARİHİ DÖNÜM NOKTASI İLAN EDİLDİ

Şimdi, ABD​ İçişleri Bakanlığı'nın Bodie Tarihi Bölgesi'ni Ulusal Tarihi Dönüm Noktası olarak ilan etmesiyle otantik bir Vahşi Batı hayalet kasabası olarak tanınmaktadır.

Ayrıca 1962 yılında Bodie Eyalet Tarihi Parkı olarak resmi kuruluşunu kazanarak Kaliforniya​ Tarihi Dönüm Noktası olarak da tescil edilmiştir. Her yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan hayalet kasaba, tarihi, boş binaları ve hayalet görüldüğüne dair raporlarıyla insanların ilgisini çekmektedir.

İnsanlar ürkütücü kasabayı ziyaret etme deneyimlerini paylaşmak için internete başvurdu.

Bodie'yi ziyarette bulunan biri yaşadığı deneyimi, “Bu, 148 yıl önceki Altına Hücum'a büyüleyici bir bakış. Bodie'ye yaklaştığınızda asfalt yol kayboluyor ve kendinizi çakıl veya kaya kaplı bir yolda buluyorsunuz. Ancak arabanız varsa sorun yok. Kasabanın kendisi çok iyi korunmuş ve son derece fotojenik duruyor. Kamerayı hangi yöne çevirirseniz çevirin kadrajınızda harika bir manzara olacaktır!" ifadeleriyle paylaştı.

Ziyarette bulunan bir başka kişi ise yaşadıklarını şöyle tarif etti:

“Burası gerçekten muhteşem bir hayalet kasaba ve gezmeye değer. Görülecek çok şey olduğu için günün çoğunu burada geçirmeyi planlayın. Buranın ne kadar otantik olduğunu, ne kadar rustik ve gerçekçi olduğunu seviyorum. Burası yeniden inşa edilmiş bir kasaba değil! Tarihi ve hayalet kasabaları seviyorsanız burayı mutlaka görmelisiniz.”