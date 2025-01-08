Zaporijya'da yeni bir katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

08 Ocak 2025 20:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:31

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun hedefi bu kez Zaporijya oldu. Güdümlü bomba ile gerçekleştirilen saldırıda en az 13 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının 'korkunç bir terör eylemi' olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Ukrayna​ ve Rusya​'nın karşılıklı saldırıları sürüyor. Özellikle sivillerin hedef alınması savaşın bir başka boyuta taşındığına işaret ediyor. Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya​ bölgesine yaptığı saldırı sonucunda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya’ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini belirtti.

13 ÖLÜ VAR!

Zelenskiy, paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

30 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

İHA’LI SALDIRILAR ARTIYOR

Öte yandan Rusya’nın, Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde acil durum ilan edildiği bildirildi. Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov’a yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini aktaran Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi. Rus medyasında yer alan görüntülerde, zarar gören sanayi bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, topraklarına yapılan saldırılarda Ukrayna'ya ait 32 İHA’yı imha ettiklerini bildirmişti.