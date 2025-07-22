Zayıf şifre 158 yıllık şirketi batırdı! Bilgisayar korsanları yapmadığını bırakmadı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki KNP isimli bir şirketi, zayıf şifre batırdı. Üstelik şirket 158 yıllık bir geçişe sahipti. BBC'nin haberine göre, siber saldırı bir çalışanın zayıf şifresini kırmasıyla gerçekleşti. Ardından tüm şirketin verilerine ulaşıldı ve iç sistemler kilitlendi. Bilgisayar korsanları, veriler karşılığında fidye istedi.

Siber saldırganların sisteme bıraktığı notta "Eğer bunu okuyorsanız şirketinizin altyapısı kısmen ya da tamamen ölmüş demektir. Gözyaşlarını ve kırgınlığı bir kenara bırakalım ve yapıcı bir diyalog kuralım" yazıyordu.

Şirketten 5 milyon sterlin istendi fakat şirket bunu karşılayabilecek durumda değildi ve tüm veriler silindi, şirket çalışamadığı için battı.

ZAYIF ŞİFRELİ ÇALIŞAN BUNU HİÇ ÖĞRENMEDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen şirketin direktörü Paul Abbott, şirket kapandıktan sonra o zayıf şifreyi kullanan çalışana gidip tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu söylemedi. Abbott, ''O kişi siz olsaydınız bunu bilmek ister miydiniz?'' dedi.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) CEO'su Richard Horne, bunun sorumluluğunun şirketlerde olduğunu "Şirketlerin sistemlerini daha güvenli hale getirmek için önlemler alması gerekiyor" diyerek açıklıyor.