Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Zayıf şifre 158 yıllık şirketi batırdı! Bilgisayar korsanları yapmadığını bırakmadı

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de bir şirket siber saldırıya maruz kaldı. Fakat bu kez saldırının adeta tereyağından kıl çeker gibi yapıldığı, çünkü zayıf bir şifre kullanıldığı öne sürüldü. Bu zayıf şifre nedeniyle 158 yıllık şirket battı, 700 kişi işsiz kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zayıf şifre 158 yıllık şirketi batırdı! Bilgisayar korsanları yapmadığını bırakmadı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:06

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki KNP isimli bir şirketi, zayıf şifre batırdı. Üstelik şirket 158 yıllık bir geçişe sahipti. BBC'nin haberine göre, bir çalışanın zayıf şifresini kırmasıyla gerçekleşti. Ardından tüm şirketin verilerine ulaşıldı ve iç sistemler kilitlendi. Bilgisayar korsanları, veriler karşılığında fidye istedi.

Siber saldırganların sisteme bıraktığı notta "Eğer bunu okuyorsanız şirketinizin altyapısı kısmen ya da tamamen ölmüş demektir. Gözyaşlarını ve kırgınlığı bir kenara bırakalım ve yapıcı bir diyalog kuralım" yazıyordu.

Şirketten 5 milyon sterlin istendi fakat şirket bunu karşılayabilecek durumda değildi ve tüm veriler silindi, şirket çalışamadığı için battı.

Zayıf şifre 158 yıllık şirketi batırdı! Bilgisayar korsanları yapmadığını bırakmadı

ZAYIF ŞİFRELİ ÇALIŞAN BUNU HİÇ ÖĞRENMEDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen şirketin direktörü Paul Abbott, şirket kapandıktan sonra o zayıf şifreyi kullanan çalışana gidip tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu söylemedi. Abbott, ''O kişi siz olsaydınız bunu bilmek ister miydiniz?'' dedi.

Ulusal Merkezi (NCSC) CEO'su Richard Horne, bunun sorumluluğunun şirketlerde olduğunu "Şirketlerin sistemlerini daha güvenli hale getirmek için önlemler alması gerekiyor" diyerek açıklıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MR cihazına adeta çekildi! Metal kolyeli adam hayatını kaybetti
47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor
ETİKETLER
#siber güvenlik
#siber saldırı
#Fidye Yazılımı
#Zayıf Şifre
#Şirket Iflası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.