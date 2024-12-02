Zehir tacirleri bunu da yaptı: 'Aşçı' diyerek iş ilanı açıyorlar, hedefte kimya öğrenciler var

02 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:39

Meksika'daki uyuşturucu karteli, iş ilanı verdi. Sinaloa Karteli, özellikle kimya öğrencisi aradığını duyurdu. İlanda bu kişiye ise 'aşçı' dendi.

ABD medyasından New York Times​ (NYT), Meksika​'daki Sinaloa Karteli​'nin eleman aradığını ortaya çıkardı. Kartel elemanları, üniversite kampüslerine giderek kimya öğrencilerini işe almaya çalışıyor. NYT, çetede işe almaktan sorumlu bir kişiyle konuştu ve 7 fentanil üreticisi, 3 kimya öğrencisi, 2 üst düzey çete elemanı aradıklarını öğrendi. Fentanil üreticilerine ise 'aşçı' diyorlardı.

ÇOK SAYIDA GENÇ KİMYACI YAKALANDI

Meksika'da uyuşturucu üretmeye kalkışan çete üyesi bir kimya öğrencisi aylık 800 dolar maaş aldığını, mezunların kazandığı paranın 2 katına yakın olduğunu söyledi. Babasının tedavisi için bu teklifi kabul eden Sinaloalı öğrenci, 5 gün sonra kartel elemanları tarafından alınmış ve gözleri bağlanarak dağlarda gizli bir laboratuvara götürülmüş.

İşe alımdan sorumlu kişi, doğru kişiyi bulduklarında öğrenim masraflarını da karşıladıklarını söyledi.

İsmini vermek istemeyen Meksikalı bir kimya profesörüyse bazı öğrencilerin sınıfta kendisine "Hocam bize ne zaman uyuşturucu gibi şeyler üretmeyi öğreteceksiniz?" diye sorduğunu anlattı.

Amerikalı yetkililer de son yıllarda fentanil laboratuvarlarına yapılan baskınlarda çok sayıda genç kimyacının yakalandığını söylüyor.