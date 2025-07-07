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 | Suat Vilgen

Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu

Avustralya’da üç akrabasını zehirli mantarla hazırladığı yemekle öldüren Erin Patterson, üç cinayet ve cinayete teşebbüs suçundan hüküm giydi. Mahkemeyi tüm dünya soluksuz takip etti. İşte detaylar...

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Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:15

’da sade bir öğle yemeği daveti, ülke tarihinin en sarsıcı dosyalarından birine dönüşmüş, toplu cinayet tüm dünyada büyük yankı bulmuştu. isimli kadının, 2023 yılında üç akrabasını zehirli mantarla hazırladığı Beef Wellington yemeğiyle öldürmekle suçlandığı davada 2 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, 49 yaşındaki kadını üç kez cinayet ve bir kez de adam öldürmeye teşebbüs suçlarından suçlu buldu.

Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu

YEMEK DAVETİ KÂBUSA DÖNDÜ

29 Temmuz 2023’te Victoria eyaletinin Leongatha kasabasında verilen öğle yemeğine beş kişi davet edilmişti. Ancak Erin Patterson’ın eski eşi Simon Patterson, son anda davete katılmaktan vazgeçti. Masada yer alan dört kişiden üçü, Simon’ın anne ve babası Don ve Gail Patterson ile teyzesinin eşi Heather Wilkinson'dı. Bu 3 kişi yemekten kısa bir süre sonra mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı. Ian Wilkinson ise aynı şikayetlerle tedavi altına alındı. Gail ve Heather 4 Ağustos’ta, Don ise ertesi gün hayatını kaybetti. Ian Wilkinson ise uzun süreli yoğun bakım tedavisiyle hayatta kalmayı başardı.

Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu

“DEATH CAP” MANTARIYLA HAZIRLANMIŞ

Savcılığa göre Erin Patterson, doğada yetişen ve ölümcül etkisiyle bilinen “death cap (köygöçüren)” türü mantarları bilinçli olarak toplamış ve yemeğin içine katmıştı. Zira bu mantarlar, karaciğeri işlevsiz hale getirerek birkaç gün içinde ölümcül organ yetmezliğine neden oluyordu.

Dava süresince sunulan kanıtlar arasında Patterson’ın, olaydan kısa bir süre önce kurutucu satın aldığı ve o günlerde cep telefonunun mantarların bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edildi. Kurutucu daha sonra bir geri dönüşüm merkezinde bulundu; içindeki mantar kalıntılarında Erin Patterson’ın parmak izleri de yer aldı.

Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu

KANITLARI YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Savcılık, Erin Patterson’ın cinayetlerin ardından kurutucuyu gizlice ortadan kaldırmaya çalıştığını, bilgisayar ve cep telefonunu sıfırlayarak delil karartmaya yöneldiğini belirtti. Ayrıca kendisinin de yemeği yemiş gibi davranarak polise yanıltıcı bilgi verdiği öne sürüldü.

Avustralya yasaları gereği savcılık, cinayetin nedenini kanıtlamak zorunda değil. Ancak dava dosyasına giren bazı mesajlar, Patterson’ın eski eşinin ailesiyle olan ilişkilerini sonlandırmak istediğine dair ciddi ipuçları sundu. Kadının, 2022 yılında paylaştığı bir Facebook mesajında, "Bu saçmalıktan bıktım, onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum" ifadelerine yer verdiği belirlendi.

Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu
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DÜNYA KAMUOYU DAVAYI İZLEDİ

10 hafta süren davada çok sayıda tanık dinlendi, yüzlerce sayfa delil incelendi. Mahkeme süreci yalnızca Avustralya’da değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Dava süresince konuyla ilgili dört ayrı "podcast" yayına başladı.

Jüri, Erin Patterson’ın kurbanları bilerek ve planlayarak öldürdüğüne hükmederken cezanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Avustralya yasaları gereği jüri üyelerinin kimlikleri gizli kalacak ve mahkeme salonundaki görüşmelere dair bilgi paylaşmaları yasak olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

DEATH CAP MANTARI (KÖYGÖÇÜREN MANTARI) NEDİR?
Amanita phalloides, köygöçüren, evcikkıran ya da ölüm meleği, Amanitaceae familyasından zehirli bir mantar türüdür. Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse %90 kadarından sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantardır. Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır.
ETİKETLER
#cinayet
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#Zehirli Mantar
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#Erin Patterson
#Dünya
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