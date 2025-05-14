Zelenski: Rusya'yı kim temsil edecek görmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın İstanbul'da yapılacak müzakerelerle ilgili konuştu. Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirten Ukrayna lideri, Ukrayna'nın buna göre ileri adımlara karar vereceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakereler öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirtirken Ukrayna'nın sonrasında ne gibi adımlar atılması gerektiğine karar vereceğini ifade etti.

Ukrayna lideri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise, görüşmelerden korkmadıklarını vurguladı.

Zelenskiy, Pokrovsk ve Donetsk cephesindeki durumla ilgili bilgi verirken Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde önleyici bir tedbir olarak operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, savaşın neden başladığını ve neden devam ettiğine ilişkin soruların cevaplarının ise Moskova'da olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'nin dünya diplomasisinin merkez üssü oluğunu belirterek "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de." ifadesini kullandı.

Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Fidan'a, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Sybiha, "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de. Bunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Ukrayna olarak barıştan yana olduklarını belirterek savaşı sonlandırmak yönünde tam ve kalıcı bir ateşkes için derhal ve koşulsuz hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ateşkesi reddetmekten ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeden kaçınmaktan vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, mesajında, "Anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşıma desteği ve değerli görüşleri için minnettarım." dedi.