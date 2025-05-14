Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Zelenski: Rusya'yı kim temsil edecek görmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın İstanbul'da yapılacak müzakerelerle ilgili konuştu. Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirten Ukrayna lideri, Ukrayna'nın buna göre ileri adımlara karar vereceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenski: Rusya'yı kim temsil edecek görmek istiyorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 21:04

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakereler öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirtirken Ukrayna'nın sonrasında ne gibi adımlar atılması gerektiğine karar vereceğini ifade etti.

Ukrayna lideri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise, görüşmelerden korkmadıklarını vurguladı.

Zelenskiy, Pokrovsk ve Donetsk cephesindeki durumla ilgili bilgi verirken Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde önleyici bir tedbir olarak operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, savaşın neden başladığını ve neden devam ettiğine ilişkin soruların cevaplarının ise Moskova'da olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'nin dünya diplomasisinin merkez üssü oluğunu belirterek "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de." ifadesini kullandı.

Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Fidan'a, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Sybiha, "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de. Bunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Ukrayna olarak barıştan yana olduklarını belirterek savaşı sonlandırmak yönünde tam ve kalıcı bir ateşkes için derhal ve koşulsuz hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ateşkesi reddetmekten ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeden kaçınmaktan vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, mesajında, "Anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşıma desteği ve değerli görüşleri için minnettarım." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Rusya basını: Lavrov İstanbul'daki toplantıya katılmayacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İstanbul şartı: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.