Zelenski’den Suudi Arabistan’a ziyaret 

12 Haziran 2024 21:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:47

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

Zelenskiy'den Çin lideri Xi Jinping'e suçlama: Diğer ülkeleri engelliyor

Zelenskiy'den Çin lideri Xi Jinping'e suçlama: Diğer ülkeleri engelliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cidde kentine giden Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesiyle alakaları detay paylaşılmasa da uluslararası ve bölgesel konuların gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti.