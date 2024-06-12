Zelenski’den Suudi Arabistan’a ziyaret
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 21:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:47
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sürpriz ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları hakkında henüz bilgi verilmezken, iki liderin bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları tahmin ediliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cidde kentine giden Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesiyle alakaları detay paylaşılmasa da uluslararası ve bölgesel konuların gündeme geldiği tahmin ediliyor.
Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı