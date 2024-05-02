Zelenskiy artık kabul etti: Ukrayna Rusya'yı yenemezse NATO'ya giremez

02 May 2024 15:05 - Güncelleme : 02 May 2024 15:19

ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

Ukraynalı lider Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya'yı yenmedikleri sürece NATO'ya giremeyeceklerini söyledi. Zelenskiy, açıklamasında, "Sadece savaşı kazanabilirsek NATO'ya gireceğimize inanıyorum. Savaş sürerken ittifaka kabul edileceğimizi sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi için 32 ülkeden onay alması gerektiğini hatırlatan Zelenskiy, bazı ülkelerin savaş devam ederken Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını 'riskli bulduğunu' belirtti.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ilya Evlaş, ABD yapımı F-16 savaş jetlerinin bu ay ellerine geçebileceğini söyledi. Hollanda ve Danimarka tarafından gelecek jetlerle ilgili ise henüz net bir tarih yok.

RUSYA BİR YERLEŞİM BİRİMİNİ DAHA ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Berdıçi yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berdıçi yerleşim biriminin tamamını kurtardı." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA İHA'LARLA SALDIRDI

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 673 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 898 tank ve zırhlı araç, 1277 çok namlulu roketatar, 9 bin 246 obüs ve havan topu ile 21 bin 441 özel askeri araç imha edildi."