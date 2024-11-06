Zelenskiy de doğruladı! Kuzey Kore resmen savaşta

06 Kasım 2024 06:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 06:35

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı yürüttükleri savaşta Kuzey Kore askerleriyle çatışma yaşandığını doğrulayarak, "Bu çarpışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi.

Kuzey Kore askerleri Ukrayna cephesinde! Rusya inkar etse de savaşa bir ülke daha katıldı

Kuzey Kore askerleri Ukrayna cephesinde! Rusya inkar etse de savaşa bir ülke daha katıldı

Kuzey Kore​'nin Ukrayna​'ya karşı savaşmak üzere Rusya​'ya asker göndermesi dünya genelinde büyük yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Batı bloğundan Kuzey Kore'ye yönelik tepkiler sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​ de gelişmeyi doğrulayarak dikkat çeken yorumlarda bulundu, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasına tepki gösteren herkese teşekkür eden Zelenskiy, bazı ülkelerin sadece sözlerle değil, aynı zamanda savunmasını destekleyerek Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI DESTEK İSTEDİ

"Terör ne yazık ki, yeterli tepkiyle karşılaşmadığında bir virüs gibi yayılabilmektedir" ifadelerini kullanan Zelenskiy, bu nedenle tepkilerinin "yeterli" ve "güçlü" olması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı. Dünya ile birlikte, Rusya'nın savaşı genişletmek, tırmandırmak üzere attığı bu adımı başarısız kılmak için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMATİK BİR ÇATIŞMA DEĞİL"

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğrulamış ancak çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik ve organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını ifade etmişti.