Zelenskiy duyurdu: 49 Ukraynalı serbest bırakıldı

13 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:45

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, esir takasıyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile gerçekleştirilen son esir takasında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

Zelenskiy, "49 Ukraynalı artık evlerine döndü. Aralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Ulusal Polis ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatından savaşçılar ile siviller bulunuyor. Ayrıca, hasta babasına bakmak için gelen ve Rusya tarafından rehin alınan genç kadın Leniye Umerova da kurtarılanlar arasında. Azovstal savunucularından daha fazlası serbest bırakıldı. Askeri doktor ve 'Ukrayna Kahramanı' Viktor Ivchuk da evine döndü" ifadeleri kullandı.

BAE ARABALUCULUK YAPTI

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla yapıldığını bildirdi. Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ise, işgalin başlangıcından bu yana Rus esaretinden toplam 3 bin 569 kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna ile yapılan esir değişiminde serbest bırakılan Rusların sayısı henüz açıklanmadı.