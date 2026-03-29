Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Zelenskiy: Rusya ile barış müzakereleri Türkiye'de olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Orta Doğu’daki ABD güçlerinin hedef alınmasına yardımcı olmak amacıyla İran ile istihbarat paylaşımı yaptığından emin olduğunu belirtirken, "İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi. Zelenskiy ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile barış müzakerelerine katılmaya hazır olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 01:55

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir , bugün Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği bir mülakatta ’nın ’daki savaşta ’a yardımcı olduğunu ileri sürdü. Körfez ülkesi Katar’da yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Orta Doğu genelinde ABD güçlerinin hedef alınmasına yardımcı olmak için İran’a sağladığını savunan Zelenskiy, "Bence İranlılara yardım etmek Rusya’nın çıkarına. İranlılar ile bilgi paylaştıklarına inanıyorum. Bunu biliyorum. İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi.

Zelenskiy’nin mülakat sırasında paylaştığı Ukrayna istihbaratına ait bir rapor özetinde, Rus uydularının 20, 23 ve 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan üssünün fotoğraflarını aldığı bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca, 24 Mart’ta Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nda bulunan ABD-İngiltere üssü Diego Garcia, Kuveyt’teki Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve bir petrol sahası bölgesinin; 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nün; 26 Mart’ta ise Suudi Arabistan’daki Shaybah petrol ve gaz sahası, Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü ve Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’nün görüntülendiği iddia edildi.

"RUSYA YAKINDA SALDIRACAK"

Zelenskiy, Ukrayna’nın tecrübelerinin Rusya’nın belirli noktalardan art arda fotoğraflar almasının bir saldırı planına işaret ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Eğer bir kez görüntü alıyorlarsa, hazırlık yaptıklarını, ikinci kez görüntü alıyorlarsa bunun bir saldırı simülasyonu olduğunu anlıyoruz. Eğer üçüncü kez oluyorsa bu, bir ya da iki gün içinde saldıracakları anlamına gelir" dedi.

Ukrayna istihbarat raporu, Rus uydu görüntülerine dair bir kanıt içermedi ve Ukrayna’nın bu bilgiye nasıl ulaştığına ilişkin bir veri de sağlamadı.

"PUTİN BU SAVAŞTAN İSTİFADE EDİYOR"

Mülakatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’daki savaşın uzun sürmesini umut ettiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın artan petrol fiyatları ve ABD’nin Rus petrolüne uygulanan yaptırımları geçici olarak kaldırmasına işaret ederek, "Putin bu savaştan istifade ediyor. Hem de çok istifade ediyor" şeklinde konuştu.
Zelenskiy, "Eğer yaptırımlar kaldırılırsa Putin çok daha fazla para elde edecek ve bu parayı silahlara yatıracak" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ MÜZAKERELERİ TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR"

Rusya ile ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen barış görüşmelerine de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya ve Belarus haricinde her ülkede görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ifade ederek müzakerelerin Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Engelleme, gecikme ya da ertelemeye başvuran taraf biz olmayacağız. Bu nedenle Rusya ve Belarus hariç her yerde görüşmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın geleceğini düşünüp düşünmediği sorusuna cevabında bir anlığına tereddüt eden Zelenskiy, "Umuyorum" cevabını verdi. Zelenskiy, "ABD’nin politikasını biliyorsunuz. ABD’yi daha fazla düşünüyorlar. Tabii bu anlaşılır bir şey. Bunu anlıyoruz ve Amerikan tarafı da bu hususta oldukça açık" şeklinde konuştu.

PRENS SULTAN ÜSSÜ 26 MART’TA VURULMUŞTU

Zelenskiy’nin açıklamasında değindiği, Amerikan ve Suudi güçlerine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü, 26 Mart tarihinde İran tarafından vurulmuş ve saldırıda Amerikan askeri personelinden yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Daha önce ABD basını da konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberde Rusya’nın İran’a Orta Doğu’daki ABD güçlerinin lokasyonu konusunda istihbarat sağladığı iddiasını paylaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Perşembe günü Fransız basınına yaptığı açıklamada, İran ile istihbarat paylaşımında bulundukları iddiasını reddetmişti. Diğer yandan Lavrov, ülkesinin İran’a uzun süren askeri ittifakları çerçevesinde askeri ekipman gönderdiğini teyit etmişti.

ETİKETLER
#rusya
#iran
#orta doğu
#zelenskiy
#istihbarat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.