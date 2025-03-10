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 | Banu İriç

Zelenskiy Trump'tan özür dilemek için mektup yazdı! ABD cephesinden dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan tartışmanın ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Zelenskiy’nin Trump’a bir mektup göndererek özür dilediğini iddia etti. Bu iddia, iki ülke arasında gerilen ilişkilerin yeniden normalleşip normalleşmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 23:19

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçtiğimiz haftalarda Oval Ofis’te yaşanan sert tartışmanın ardından gözler iki ülke arasındaki yeni sürece çevrilmişken, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Witkoff, Zelenskiy’nin Trump’a bir mektup göndererek "Oval Ofis'teki olay" nedeniyle özür dilediğini iddia etti. Witkoff, mektubun iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olduğunu savunarak, “Zelenskiy, Başkan’a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis’te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Görüşmeler, Ukrayna ve Avrupalı taraflarla devam ediyor” dedi.

Ancak bu "özür" iddiası henüz Ukrayna tarafından doğrulanmazken, geçtiğimiz günlerde Trump Kongre’de yaptığı konuşmada yalnızca Zelenskiy’nin nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğuna dair mesajını paylaşmış, herhangi bir özür ifadesinden bahsetmemişti.

TARTIŞMANIN GÖLGESİNDE ASKIYA ALINAN SÜREÇ

Hatırlanacağı üzere, 28 Şubat’ta Oval Ofis'te yapılan görüşme sırasında iki lider arasında kameralar önünde beklenmedik bir tartışma yaşanmış, ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmıştı. Anlaşmazlığın ardından nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Yaşanan kriz sonrası ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ukrayna'ya yönelik istihbarat ve askeri desteğin geçici olarak durdurulduğunu açıklamış, ancak bunun kalıcı olmadığını vurgulamıştı.

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