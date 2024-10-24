Zelenskiy Zafer Planı'ndan emin: Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz

24 Ekim 2024 17:04 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:15

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zafer Planı'nın hayata geçirilmesiyle Rusya'nın Barış Zirvesi'nde yer alacağını söyledi. Zelenskiy, uluslararası topluma yaptığı çağrıda da Rusya'yı barışa zorlamaları gerektiğini ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, Rusya-Ukrayna Savaşı​'nın sona erdirilmesi yönünde Kiev​ yönetiminin hazırladığı Zafer Planı'nın hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'nın da Barış Zirvesi'nde yer alacağını söyledi. Letonya2nın başkenti Riga'da konuşan Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıların Kırım'ı işgal ile başladığını belirtti.

Zelenskiy, sadece Ukrayna'da değil, dünya genelindeki saldırılar ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının ihlal edilmesinin önlemesi amacıyla Endonezya'da yaklaşık iki yıl önce düzenlenen G20 Zirvesi'nde Barış Formülü'nü tanıttığını hatırlattı.

Müttefik ülkeleri, Ukrayna'ya savaşı bitirmesi için yardım etmeye davet eden Zelenskiy, "Rusya gerçek diplomasiden uzak duruyor ve çaldığını geri vermek istemiyor. Ancak onu, bunu yapmaya zorlamalısınız." dedi.

''RUSYA'YI BARIŞ ZİRVESİ'NDE GÖRECEĞİZ''

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil bir şekilde sona erdirilmesi yönünde bir Zafer Planı hazırladıklarını ve bunu müttefik ülkelerin liderlerine tanıtmaya başladıklarını belirten Zelenskiy, "Zafer Planı tam anlamıyla hayata geçtiğinde Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz. Barış Formülü'nün hayata geçirildiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, zirvenin düzenlendiği salonda, aralarında birkaç ay önce Rus esaretinden serbest bırakılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de olduğu Kırım Tatar halkı temsilcilerinin bulunduğunu belirterek "Onun özgürlüğü, birlik ve kararlılığın, imkansız gibi görünenleri bile gerçeğe dönüştürebileceğinin kanıtıdır." diye konuştu.