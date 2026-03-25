SON DAKİKA!
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: "Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'deki müzakerelerden dönen heyetle yaptığı görüşme sonrası, savaşın sona erdirilmesi yönünde somut bir adım atılamadığını ve Rusya'nın barış istemediğini savundu.

Zelenskiy'den müzakere açıklaması:
Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği son hava saldırılarını değerlendirdi.

ENERJİ ALTYAPISINA VE TARİHİ YAPILARA SALDIRI

'nın, füze ve silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanarak özellikle 'daki enerji altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapılarının da hasar gördüğünü kaydetti.

Ülkesinin birçok bölgesine yönelik saldırıların yaklaşık bir gün boyunca sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, Lviv kentinde de kilise gibi tarihi binaların hasar gördüğünü belirtti.

Zelenskiy, saldırılarda 5'i çocuk 40 kişinin yaralandığını kaydederek, "Maalesef hayatını kaybedenler var." diye konuştu.

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: "Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor"

"RUSYA BARIŞA YÖNELİK İLERLEMEK İSTEMİYOR"

Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların son dönemlerde kısmen kaldırılmasının Rusya'yı savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini savunan Zelenskiy, Moskova'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Şimdilik, eksik olan şey tam olarak baskıdır. Bunun aksine, Rusya'yı yıllardır yaptığı şeyi sürdürmeye yani saldırganlığını artırmaya teşvik eden sinyaller var." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: "Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor"

Savaşın sona erdirilmesi yönünde ABD'de görüşmeleri yapan Ukrayna müzakere heyetinin Kiev'e dönmesinden sonra toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını belirten Zelenskiy, "Maalesef henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barış istediklerini ancak Rusya'nın saldırılarına da karşılık vereceklerini dile getirerek, "Barış güvenilir olmalı, hedefimiz budur ve öyle de kalacak." dedi.

