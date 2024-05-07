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Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti! Rus ajan ağının suikast planı bozuldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
07 May 2024 15:19 - Güncelleme : 07 May 2024 15:28
Zelenskiy&#039;i Ukraynalı albaylar öldürecekti! Rus ajan ağının suikast planı bozuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer üst düzey Ukrayna yetkililerine suikast önlendi. Suikast planıyla bağlantılı olarak Ukrayna hükümeti koruma ünitesinden iki albay tutuklandı. 

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer üst düzey Ukrayna yetkililerini öldürtmek için Ukraynalı albayları kullandığını açıkladı. 

SBU, Ukrayna hükümeti koruma ünitesinden iki albayın, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planına dahil olduğunu, albayların tutuklandığını ifade etti. 

Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti! Rus ajan ağının suikast planı bozuldu - 1. Resim

Açıklamaya göre, tutuklanan albaylar, Ukrayna'da bulunan bir Rus ajan ağının bir parçasıydılar. 

'CELLAT' ARIYORLARDI

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre tutuklanan albaylar, Zelenskiy'nin korumaları arasında onu rehin alıp öldürecek "cellatlar" arıyordu. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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