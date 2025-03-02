Zelenskiy'nin kıyafetiyle başladı Trump'ın kovmasıyla bitti! İşte kartların yeniden dağıtılmasına neden olan 139 dakika

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da olaylı görüşmesinin yankıları sürüyor. Gerilimin zirveye çıktığı toplantıda kameralar önünde hararetli bir tartışma yaşandı. Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, konuk ettikleri Ukraynalı lideri resmen azarladı. 139 dakika süren ve dünya gündemine damga vuran görüşme kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

ZELENSKİY'NİN KIYAFETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Her şey Zelenskiy'nin ABD'nin başkenti Washington DC'ye adım atmasıyla başladı. Zelenskiy, savaş boyunca devam ettirdiği spor tarzından vazgeçmedi. Askeri gömlek ve pantolon giyen Ukraynalı lider, Trump'ın alaylı tavrıyla karşı karşıya kaldı. Trump, konuğuna ''Çok şık giyinmişsin'' diyerek zirveye çıkacak gerginliğin ilk fitilini ateşledi. Beyaz Saray tarafından özel olarak seçilmiş bir muhabir de bu konuyu atlamadı ve Zelenskiy'e ABD'nin en üst düzey makamında neden takım elbise giymediğini sordu. Zelenskiy, bu konuya bir kez daha şu sözlerle açıklık getirdi:

"Bu savaş bittikten sonra bir takım giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey, evet, belki daha iyi bir şey. Bilmiyorum, göreceğiz. Belki daha ucuz bir şey. Teşekkür ederim."

VANCE'IN DEVREYE GİRMESİYLE GERİLİM TIRMANDI

Bu ilk gerginliğin ardından 40 dakika boyunca daha sakin bir ortam vardı. Trump bu esnada Ukrayna ile ABD arasında imzalamayı planladıkları mineraller anlaşması üzerine konuştu. Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmak için konuya girdiğinde ise ipler gerildi.

Vance, Amerikan medyasının önünde şikayet etmek için Oval Ofis'e gelmenizin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Başkana çatışmaya son vermeye çalıştığı için teşekkür etmelisiniz." diyerek Zelenskiy'e çıkıştı.

VE TRUMP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Zelenskiy konuşacağı sırada ise Trump, bağırmaya başladı ve "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz." suçlamasında bulundu.

Vance’in, Zelenskiy’nin savaşacak asker bulamadığını ve sorunlar yaşadığını söylemesi sonrası Ukraynalı lider, “Savaş sırasında herkesin sorunları vardır, sizin bile. Ama güzel bir okyanusunuz var ve şimdi hissetmiyorsunuz. Gelecekte hissedeceksiniz” dediğinde Trump sözünü kesti.

''MİNNETTARLIK'' KAVGASI

Trump, “Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme” dedi. Trump ve Vance, Zelenskiy'i ısrarla ABD hükümetine minnettar olmadığını söyledi.

Vance’in “bir kere bile teşekkür ettin mi” sorusu daha sonra Beyaz Saray X hesabı tarafından da paylaşıldı.

Bir noktada Trump, ''minnettar olmalısın'' derken Zelenskiy “minnettarım” diye cevap verdi ancak bu Trump'ı sakinleştirmeye yetmedi. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Zelenskiy, "Savaşın başından beri yalnızdık ve buna şükrediyoruz" dedi.

BIDEN'A HAKARET ETTİ

Zelenskiy'nin 'yalnızdık' sözlerine sinirlenen Trump, yine konuyu eski ABD Başkanı Joe Biden'a getirdi ve hakaret etti. Trump, "Yalnız değildin. Yalnız değildin. Sana -bu aptal başkan aracılığıyla- 350 milyar dolar verdik" dedi.

Bu sözlerin ardından Trump, medya mensuplarını Oval Ofis'ten kovdu.

Zelenskiy'nin kıyafetiyle başlayan gerilim giderek şiddetlendi ve Trump'ın kovmasıyla son buldu. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu tartışma ise hem Rusya-Ukrayna hem de ABD ve AB arasında kartların yeniden dağılmasına neden olacak cinsten.