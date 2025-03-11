Zelenskiy'nin özür mektubu sonrası Trump’tan bir şans daha: Yeniden davet edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin özür dilemesi ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu açıklaması sonrası yeniden davet edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Oval Ofis’te görüş ayrılığı yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere dair önemli mesajlar verdi.

"UMARIM RUSYA DA KABUL EDER"

Trump, Ukrayna'nın ateşkes teklifini kabul ettiğini, şimdi gözlerin Rusya’da olduğunu belirterek, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti. Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla yeniden görüşeceğiz. Anlaşmaya varmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam bir ateşkese ulaşmanın hedeflendiğini vurgulayan Trump, "Burada konuştuğumuz şey tam anlamıyla bir ateşkes. Ukrayna kabul etti, şimdi Rusya’nın ne diyeceğini bekliyoruz." dedi.

YENİDEN DAVET EDECEK

Gazetecilerin "Zelenskiy yeniden Beyaz Saray’a davet edilecek mi?" sorusuna ise Trump, "Evet, kesinlikle." yanıtını vererek Ukrayna lideriyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.