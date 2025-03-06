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 | Berkay Alptekin

Zeytin sevkiyatıyla geleni görünce dondu kaldı! Avrupa'nın en büyük canavarı

Avrupa'nın en büyük örümceği olarak bilinen İspanyol huni ağ örümceği İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde görüldü. Örümcek ile bahçesinde karşı karşıya gelen bir fidanlık sahibi durumu hemen yetkililere bildirdi.

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Zeytin sevkiyatıyla geleni görünce dondu kaldı! Avrupa'nın en büyük canavarı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:51

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde bir fidanlık sahibi, Avrupa’nın en büyük örümceklerinden biriyle İspanya’dan gelen zeytin sevkiyatında karşılaştı. İspanyol huni ağ örümceği olan örümcek, Cordoba'dan gelen sevkiyat boşaltıldıktan sonra bahçede fark edildi.

ÖRÜMCEĞİ SAHİPLENDİ

Örümcek ile karşı karşıya gelen kişi ilk başta dondu kaldı ardından durumu araknologlara bildirdi. Bu tür agresif davranışları ve acı verici ısırıklarıyla biliniyor. Ancak örümcek, Hartlepool'da yaşayan ve bu tür hayvanlara merakı olan Jack Casson tarafından sahiplenildi. Casson, örümceğin oldukça iştahlı olduğunu ve hızla yeni ortamına alıştığını belirten Casson, "Kız arkadaşım ona Bessie adını verdi. Geldiğinden beri beş cırcır böceği yedi" dedi.

"ÖRÜMCEKLER, YANLIŞ ANLAŞILAN CANLILARDIR"

Zehirli olmasına rağmen tıbbi açıdan tehlikeli olmadığını belirten Casson, "Örümcekler yanlış anlaşılan canlılardır. İnsanlara saldırmazlar, aksine zararlı böcekleri avlayarak fayda sağlarlar" diyerek insanların bu canlılara karşı daha hoşgörülü olması gerektiğini vurguladı.

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