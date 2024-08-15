Zihin okuyabilen bilgisayar sayesinde yeniden konuşabildi! Gözyaşları sel oldu

15 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:21

Casey Harrell'e 2020 yılında amiyotrofik lateral skleroz (ALS, bir tür motor nöron hastalığı) teşhisi kondu. İlk olarak doktorlar, kas seğirmesi hastalığının kendiliğinden geçebileceğini düşündüler. Ama Casey'e Lyme hastalığı için yapılan test pozitif çıktı. Bu hastalık, ALS'nin erken belirtilerini taklit edebiliyor fakat nörologlar aksama ve kramplarının kas kaybına yol açan hastalıktan kaynaklandığını fark ettiler.

ALS NEDENİYLE KONUŞAMAMAYA BAŞLADI

Zamanla Casey'in durumu kötüleşti, artık ayakta duramadığı için özel bir sandalye kullanmaya başladı. Yürüme yeteneğini kaybeden Casey, zamanla konuşamamaya başladı.

KENDİ SESİ GİBİ DUYULUYOR

Bilim insanları Casey için konuşmaya çalıştığında beyin sinyallerini yorumlayabilen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdiler. Daha sonra bunları, makine tarafından yüzde 97 doğrulukla yüksek sesle 'konuşulan' metne dönüştürüyor. Artık konuşmaya çalıştığında, ekranda sadece kelimeler görünmüyor, aynı zamanda kendisi gibi duyuluyor.

BİLGİSAYAR SAYESİNDE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Beynine sensörler yerleştirilen Casey, iletişim kuramamanın çok sinir ve moral bozucu olduğunu bu yüzden kendini yalnız ve sıkışmış hissettiğini dile getirdi. Bu teknoloji sayesinde hayata ve topluma yeniden döndüğünü söyleyen Carey, ilk sesini duyurmaya başladığı anların ise oldukça duygusal olduğunu ifade etti.

Araştırmayı yöneten nörobilimci Dr. Sergey Stavisky de o anları, "Ağlamaya başladı, ben ağlamaya başladım, ailesi ağlamaya başladı" diyerek anlattı.