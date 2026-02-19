Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zimbabve eski lideri Mugabe'nin Oğlu Bellarmine Chatunga'ya cinayete teşebbüs şoku: Bahçıvanını silahla vurdu

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bir bahçıvana yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonrası "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, Mugabe ailesinin geçmişteki diplomatik dokunulmazlık krizlerini yeniden alevlendirdi.

Zimbabve eski lideri Mugabe'nin Oğlu Bellarmine Chatunga'ya cinayete teşebbüs şoku: Bahçıvanını silahla vurdu
Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şehrinde düzenlediği silahlı saldırı sonrası cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Zimbabve eski lideri Mugabe'nin Oğlu Bellarmine Chatunga'ya cinayete teşebbüs şoku: Bahçıvanını silahla vurdu

0:00 120

BAHÇIVANINI SİLAHLA VURDU

Gauteng eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un lüks semtlerinden Hyde Park'taki bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunan Bellarmine Chatunga Mugabe'nin cinayete teşebbüsten gözaltına alındığını belirtti.

Nevhuhulwi, ağır yaralanan bahçıvanın hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, saldırının kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Zimbabve eski lideri Mugabe'nin Oğlu Bellarmine Chatunga'ya cinayete teşebbüs şoku: Bahçıvanını silahla vurdu

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI

Mugabe ailesi geçmişte de hem Zimbabve hem de Güney Afrika'da çeşitli saldırı iddiaları ve yasal sorunlarla gündeme gelmişti.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, 2017'de Sandton'daki lüks bir otelde model Gabriella Engels'e saldırdığı iddiasıyla yargılanmış ancak Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı kendisine diplomatik dokunulmazlık tanımıştı.

Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının itirazı sonucu Gauteng Yüksek Mahkemesi, 2018'de Grace Mugabe'ye dokunulmazlık kararını iptal etmişti.

Bu durum, Bellarmine Chatunga Mugabe'nin gözaltına alınmasının ardından diplomatik dokunulmazlık tartışmasını tekrar gündeme taşıdı.

Zimbabve'nin bağımsızlığını kazandığı 1980'den itibaren başbakan ve devlet başkanı sıfatlarıyla ülkeyi 37 yıl yöneten Mugabe, 2017'de yapılan askeri darbe sonrası görevinden istifa etmişti.

Zimbabve eski lideri Mugabe'nin Oğlu Bellarmine Chatunga'ya cinayete teşebbüs şoku: Bahçıvanını silahla vurdu

MUGABE 2019'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mugabe'nin 2019'da tedavi gördüğü Singapur'da 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, cenazesi ailesi tarafından başkent Harare'ye 90 kilometre mesafedeki memleketi Kutama köyüne defnedilmişti.

