Zipline faciası! Uçuş deneyimi felaketi oldu

07 May 2024 16:47 - Güncelleme : 07 May 2024 17:15

İtalya'nın Bitto Vadisi'nde zipline ile uçuş deneyimi yaşamak isteyen 41 yaşındaki Ghizlane Moutahir, emniyet kemerinin arızalanmasıyla 18 metre yüksekten yere çakıldı.

Olay yerine acil servis, dağ kurtarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı fakat genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

''ŞİMDİYE DEK 200 BİN KİŞİ UÇTU, BU OLAY İLK''

Saatte 120 km hıza ulaşabilen zipline'a dair organizasyon şirketinden açıklama geldi. TodayNews'e açıklamalarda bulunan Fly Emotion'ın CEO'su Matteo Sanguineti, şunları söyledi:

"Ne olduğunu hâlâ tam olarak bilmiyoruz. Şok oldum ve inanamıyorum. Şu anda soruşturmayı yürüten yargı güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca mağdurun ailesiyle de dayanışıyoruz. Şimdiye dek 200.000'den fazla insan Bema ve Albaredo kasabaları arasındaki geçişte uçmuştu. Yaşananlara şok oldum ve inanamadım."

SOSYAL MEDYA BU FACİAYI KONUŞUYOR

Konuyla ilgili yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün ölen hanımefendi için üzgünüm ama zipline’ı kullanan ve hiçbir şey olmamış 200.000 kişiden ölen tek kişiyi hesaba katarsak, o zaman hiç kimse arabaların olduğu bir caddeden yürüyerek geçmemeli, hatta çalışmak için işe bile gitmemelidir.” dedi.