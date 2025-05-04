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 | Berkay Alptekin

Zombi yanardağı 250 bin yıllık uykusundan uyandı! Yaşam için ciddi tehdit oluşturabilir

Bilim insanları 250 bin yıldır uykuda olan 'zombi' yanardağının uyandığını belirtti. Her an patlama tehlikesi taşıyan yanardağın yaşam için ciddi tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

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Zombi yanardağı 250 bin yıllık uykusundan uyandı! Yaşam için ciddi tehdit oluşturabilir
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 17:25

Bilim insanları, 250 bin yıldır uykuda olan 'zombi' yanardağın patlamanın eşiğinde olduğundan endişe ediyor. Oxford Üniversitesi uzmanları, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın And Dağları'ndaki Uturuncu'da sismik aktivitenin ve gaz emisyonlarının arttığını belirtiyor.

Huzursuzluk, ölümcül ve yıkıcı bir patlamanın yakın olduğuna işaret ediyor. Bu huzursuzluk, yanardağın merkezindeki arazi yükselirken, çevresindeki alanın batmasıyla oluşan belirgin bir 'sombrero' şeklindeki zemin deformasyonu deseninde görülebiliyor.

Zombi yanardağı 250 bin yıllık uykusundan uyandı! Yaşam için ciddi tehdit oluşturabilir

DailyMail'in haberine göre, Oxford araştırmacıları, bu aktivitenin, Dünya kabuğundaki bilinen en büyük magma kütlesinin üzerinde bulunan kraterin altında sıvı ve gazın hareketinden kaynaklandığını keşfettiler.

Uturuncu yanardağı 6 bin 600 metreden yüksek olup, sertleşmiş lav, volkanik kül ve kaya katmanlarından oluşan büyük, dik, koni biçimli bir yanardağ olan bir stratovolkandır.

Zombi yanardağı 250 bin yıllık uykusundan uyandı! Yaşam için ciddi tehdit oluşturabilir

YAŞAM İÇİN CİDDİ TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Uturuncu yanardağının üç kasabaya 40 kilometre uzaklıkta yer aldığı ve patlamanın yaygın hasara yol açabileceği belirtilirken, yaşam için ciddi tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Uturuncu Yanardağı, Güney Amerika'nın iki büyük şehri olan Bolivya'nın La Paz ve Şili'nin Santiago şehirlerinin arasında yer alıyor. Lav akıntıları yakınlardaki toplulukları yutabilirken, volkanik küller Bolivya, Arjantin ve Şili'ye yayılabilir.

Zombi yanardağı 250 bin yıllık uykusundan uyandı! Yaşam için ciddi tehdit oluşturabilir

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