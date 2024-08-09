Zorla organ toplama iddiası kanıtlandı! Çin'de kurtulan ilk kişi dehşeti anlattı

09 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:58

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Çin hükümetinin senelerdir organ topladığı iddiaları artık kanıta kavuştu. Zorla organları kesilen Cheng Pei Ming, ilk kurtulan kişi oldu ve yaşadıklarını anlattı. Çin Komünist Partisi'nin rızası dışında Falun Gong dinini benimsediği için hapis cezası alan Ming, işkence gördüğünü de söyledi.

Uzmanlar, mağdur Ming'in yaşadıklarının 'tartışılmaz' bir kanıt olduğunu söyledi. Ming'in hastane raporları da anlattıklarını kanıtladı.

''GARDİYANLAR ZORLA FORM İMZALATTI''

2002 yılında Falun Gong'a karşı yürütülen zulmün sona ermesini savunduğu için hapse atıldığını söyleyen Ming, 8 yıl ceza aldı. Hapishanedeyken organlarının çalındığını söyleyen Ming, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Beni isteğim dışında hastaneye götürdükten sonra, bir ameliyat için onay formlarını imzalamaya zorladılar. Reddettiğimde 6 gardiyan beni yakalayıp yere yatırdı ve bana bir şey enjekte ettiler.''

''Hatırladığım bir sonraki şey, burnumda tüpler olan bir hastane yatağında olduğum ve bilincimin gidip geldiğiydi. Yan tarafımdaki bandajın altından kanlı bir sıvı akan bir tüp vardı."

ABD'YE KAÇINCA HER ŞEYİ ANLATABİLDİ

Bir gardiyanın kendisini yatağa bağlamasını unutmasını fırsata çeviren Ming, uyuduğu sırada kaçabildiğini söyledi. 2020 yılında ABD'ye taşınmadan bir süre önce Tayland'da mülteci olarak yaşadığını ve Çinli yetkililerden kaçtığını söyledi.

ORGAN ÇALMA ÇİN İÇİN YENİ İNFAZ BİÇİMİ

İnsan hakları avukatı ve organ toplama araştırmacısı David Matas, "Çin, siyasi muhaliflerini yalnızca idama mahkum etmekten vazgeçince, organlarını almak yeni infaz biçimi haline geldi. Aynı zamanda sağlık sektörü de organlar için kârlı bir pazar olduğunu fark etmeye başladı." dedi.