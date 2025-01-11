Zuckerberg’den yıllar sonra gelen itiraf! Pandemide küfürlerle sansür baskısı yapan isimleri ifşa etti

11 Ocak 2025 01:12 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 01:26

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, pandemi dönemine dair yaptığı açıklamalarla gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Zuckerberg, Biden yönetiminin aşı karşıtı içeriklerin kaldırılması için ekibine küfür ve bağırmalarla baskı yaptığını öne sürdü. İşte fırtına koparacak sözler...

Facebook​, Instagram​ ve WhatsApp'ın sahibi Meta​'nın kurucusu ve CEO'su ABD Başkanı Joe Biden​ yönetiminin pandemi döneminde sansür için şirketine baskı yaptığını öne sürdü. Zuckerberg​, konuya ilişkin bir podcast yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PANDEMİ DÖNEMİ YAPILAN BASKILARI İFŞA ETTİ

Zuckerberg, Kovid-19 pandemisi sırasında yürütülen aşı kampanyalarını hatırlatarak, Biden yönetiminin bu süreçte aşı karşıtı içeriklerin sansürlenmesi için yoğun baskı yaptığını iddia etti. Bu dönemde yönetimden gelen taleplerin ve baskıların ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Zuckerberg, "Biden yönetiminden bazı kişiler ekibimizi arayıp bağırıyor, çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.

AŞILARIN YAN ETKİSİNE DAİR PAYLAŞIMLARI KALDIRMALARINI İSTEDİLER

Bu telefon görüşmelerinin kaydı bulunmadığını ancak aynı içerikte e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun bir baskı uyguladılar. Özellikle aşıların yan etkileri bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.

Zuckerberg, şirket olarak bu talepleri yerine getirmeyeceklerini açıkça dile getirdiklerini ve bunun ardından Biden'ın Meta’yı hedef alan açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Biden’ın bir konuşmasında Meta’yı işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." ifadesini kullandığını belirten Zuckerberg, bu açıklamanın ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını ifade etti. Pandemi dönemindeki sansür talepleri ve Meta'nın bu süreçteki tutumu, Zuckerberg'in bu açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.