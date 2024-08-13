Zulüm bitmiyor: Yine başrolde aşırı sağcı Ben-Gvir yine polis eşliğinde Mescid-i Aksa baskını

13 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:48

Gazze'de yağan bombalarla katliam sürerken bir yandan da Doğu Kudüs'teki zulüm devam ediyor. Irkçı sözleri ve skandal açıklamalarıyla katliam destekçisi aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, yine polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu kez yanına Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Milletvekili Amit Halevi'yi de alan Ben-Gvir'a 2 bin 250 fanatik Yahudi de eşlik etti.

Fanatik Yahudiler Talmud ritüellerini gerçekleştirirken, avluda slogan atıp marş söyledi. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girmesi engellendi.

Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmelerine izin verme amaçları olduğunu söyleyen Ben-Gvir, "Buranın (Mescid-i Aksa'nın) idaresi ve egemenliğiyle ilgili çok önemli ilerlemeler var.'' açıklamasında bulundu.

Ben Gvir ayrıca 15 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında Doha veya Kahire'de gerçekleştirilmesi beklenen ateşkes müzakerelerine değinerek, "Müzakerelere gitmemeliyiz, bunun yerine Hamas'ı yenilgiye uğratmalı ve ona diz çöktürmeliyiz" dedi.

Ben-Gvir daha önce de Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkına sahip olması gerektiğini savunmuştu.

ÜRDÜN VE MISIR'DAN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN TEPKİSİ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi. Açıklamada, “Bu eylem, uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile kutsallıkların açık bir ihlali olup İsrail hükümetinin uluslararası yasaları ve işgalci güç olarak yükümlülüklerini hiçe saymasını yansıtmaktadır" denildi.

Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için özel bir ibadet yeri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisi altında olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Mısır Arap Cumhuriyeti, 2 İsrailli bakan, İsrail parlamentosu üyeleri ve İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesini, İsrail polisinin koruması altında İsrail bayrağı çekilmesini kınıyor" denildi.

Sorumsuz ve kışkırtıcı davranışın, bölgedeki statükoyu ihlal ettiği belirtilerek uluslararası topluma Gazze’de ateşkese ulaşma çabalarını engelleyen söz konusu ihlallerle mücadelede aktif bir rol oynama çağrısında bulunuldu.