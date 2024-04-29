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29 Nisan 2024 23:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:02

1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı olacak

1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı olacak mı? Nisan'ın son günlerinde gündem olan sorulardan bir tanesi yine aynı tarihin yaklaşması ile merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Mayıs&#039;ta üniversiteler kapalı olacak

1 Mayıs, işçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanırken, aynı zamanda resmi tatiller arasında yer alıyor. 2024 yılında Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs, üniversitelerin durumu hakkında da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İşte, 1 Mayıs'ta üniversitelerin durumuyla ilgili detaylar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilir.

Bu nedenle üniversiteler de bu tatilden etkilenir.

Dolayısıyla, 1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı olacak ve öğrencilere tatil günü sağlanacak.

1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı olacak - 1. Resim

1 Mayıs tarihinde bir günlüğüne kapatılacak üniversiteler, ertesi gün olan 2 Mayıs günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek.

Bu durumda, öğrenciler 1 Mayıs'ta tatil yaparken, 2 Mayıs günü normal derslere dönecekler.

Kaynak: TGRT Haber
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