10 Kasım resmi tatil mi? Okullar ve üniversiteler için 10 Kasım programı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım, her yıl Türkiye genelinde düzenlenen anma programlarıyla idrak ediliyor. Bu yıl Salı gününe denk gelen 10 Kasım öncesinde, günlük çalışma ve eğitim programlarının nasıl uygulanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle öğrenciler ve veliler, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okullarda eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Kamu kurumları, bankalar, belediyeler ve özel sektör çalışanlarının çalışma düzeni de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. 10 Kasım resmi tatil mi? Detaylar…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ OKULLAR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle 10 Kasım Salı günü kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri normal çalışma düzenlerini sürdürecek. Bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve kaymakamlıklar da vatandaşlara olağan mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilecek törenler nedeniyle kamu kurumlarında genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

Öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında ise 10 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı geliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal program doğrultusunda devam edecek. Üniversiteler de eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü öğrenciler okullarına gidecek ve günlük ders programları uygulanacak. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek törenlerin ardından eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

10 KASIM OKULLARDA TÖREN OLACAK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Türkiye genelindeki okullarda anma programları düzenlenecek. Öğretmenler ve öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek törenlere katılacak. Anma programlarının en önemli bölümlerinden birini saat 09.05'te yapılacak saygı duruşu oluşturacak. Bu saatte Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunulacak ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Okullardaki tören programlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek derslerine devam edecek. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle eğitim kurumlarında normal ders programı uygulanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin ardından öğretmenleri eşliğinde eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Üniversitelerde de eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

10 KASIM BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türk bayrakları, Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te yarıya indirilecek. Türkiye genelindeki resmi kurum ve kuruluşların binalarında bulunan bayraklar, saat 09.05 itibarıyla yarıya çekilecek ve gün batımına kadar yarıya indirilmiş şekilde kalacak. Aynı uygulama Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve kamu kurumlarında da gerçekleştirilecek. Bayrakların yarıya indirilmesi, 10 Kasım anma programları kapsamında uygulanan gelenekler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar da Atatürk'ü anmak ve saygılarını göstermek amacıyla evlerinin balkonlarına veya iş yerlerine Türk bayrağı asabilecek. Resmi binalardaki bayrak uygulamasının yanı sıra kişisel olarak bayrak asmak isteyen vatandaşlar da bu şekilde anma gününe katılabilecek.

10 Kasım'da bayrakların yarıya indirilmesine ilişkin bazı istisnalar da bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmezken Anıtkabir'deki bayrak yalnızca 10 Kasım'da yarıya çekiliyor. Diğer resmi kurumlarda ise bayraklar saat 09.05'ten gün batımına kadar yarıda kalıyor.