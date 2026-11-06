123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi!

24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, sınavda aldıkları puanları öğrenmek için geri sayıma başladı. EGM’nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih de yer aldı. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar…

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı özel güvenlik sınav takvimine göre, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

24 Ekim’de yapılan sınavın ardından değerlendirme süreci devam ederken adaylar, belirtilen tarihte sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylar sınav puanlarına internet üzerinden ulaşabilecek.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

123. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Adayların sonuç ekranına girdikten sonra T.C. kimlik numaralarını ve ekranda gösterilen güvenlik kodunu ilgili alanlara yazmaları gerekecek. İşlemin tamamlanmasının ardından sınav puanı görüntülenebilecek.

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

123. Dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2026 sınav takviminde yer alan bilgiye göre sonuçlar 13 Kasım 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adayların sonuçlarını bu tarihte EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri bekleniyor.