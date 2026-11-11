13 Kasım Cuma okullar tatil mi, ara tatil kaç gün sürecek?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminin ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra ara tatil dönemine geçecek. Öte yandan Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi kapsamında 7 ilçede uygulanan uzaktan eğitim kararı, cuma günü için de tatil beklentisini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takviminde 13 Kasım için ülke genelinde bir tatil bulunmuyor. Peki, 13 Kasım Cuma okullar tatil mi, yarın okul var mı? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

13 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde okullarda eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Bu nedenle 13 Kasım Cuma günü ara tatil öncesindeki son ders günü olacak. Valilikler tarafından özel bir karar alınmadığı sürece öğrenciler cuma günü okullarına gidecek.

13 KASIM'DA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilmişti. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsayan uygulamada dersler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülüyor.

13 Kasım Cuma günü için ise yeni bir tatil kararı bulunmadığı takdirde bu ilçelerde yüz yüze eğitime dönülmesi bekleniyor. Antalya'nın diğer ilçelerinde de eğitim öğretim normal programında devam edecek.

İSTANBUL'DA 13 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 13 Kasım Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından aksi yönde yeni bir duyuru yapılmadığı sürece resmi ve özel okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

13 Kasım Cuma günü için kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması nedeniyle öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaları takip ediyor.

Olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı bölgelerde valilikler ve kaymakamlıklar il veya ilçe bazında eğitime ara verebiliyor. Yeni kararların ilgili kurumların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulması bekleniyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatil takvimi şöyle:

13 Kasım 2026 Cuma: Ara tatil öncesi son ders günü

14-15 Kasım 2026: Hafta sonu

16-20 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili

21-22 Kasım 2026: Hafta sonu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.