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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:20

15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders işlenecek mi?

15 Ekim anaokulu ve kreşler tatil mi? İstanbul'da beklenen yoğun yağış ve fırtına beklentisi sonrası veliler, 15 Ekim perşembe günü anasınıfı ve kreşlerin tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılar sonrası 15 Ekim perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? İşte detaylar...

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Editor
 Beyza Çolak
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15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders işlenecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:20

Yarın (15 Ekim) anasınıfı ve kreşler tatil mi? İstanbul’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim kurumlarının durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle okul öncesi eğitim alan çocukların velileri, anasınıfları ve kreşlerin tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Üniversite öğrencileri de yarın derslerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki 15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? İşte detaylar... 

15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders işlenecek mi?

15 EKİM ANASINIFLARI VE KREŞLER TATİL Mİ?

İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü anasınıfları ve kreşlerin tatil olup olmayacağına ilişkin karar, ilgili kurumların ve yetkili makamların açıklamalarına göre netleşecek. İstanbul Valiliği tarafından okul öncesi eğitim kurumlarını kapsayan bir tatil kararı açıklanmadığı sürece eğitim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor.

Velilerin, çocuklarının devam ettiği okulun veya kreşin yönetiminden yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Özel kreşler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının çalışma durumları, alınabilecek resmi kararlar doğrultusunda değişebilir.
 

15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders işlenecek mi?

ÜNİVERSİTELERDE 15 EKİM’DE DERS VAR MI?

15 Ekim Perşembe günü üniversitelerde ders yapılıp yapılmayacağı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, ilgili üniversitelerin yönetimleri veya yetkili makamlar tarafından yapılacak duyurularla netleşiyor.

İstanbul genelinde üniversiteleri kapsayan bir tatil kararı açıklanmadığı sürece öğrencilerin kendi üniversitelerinin akademik takvimini ve resmi duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Üniversitelerin farklı kararlar alabilmesi nedeniyle ders programlarına ilişkin güncel bilgilendirmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

 

15 Ekim perşembe anaokulu ve kreşler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders işlenecek mi?

İSTANBUL’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre yağışların 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar sürmesi, rüzgârın ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Hava koşullarına bağlı olarak eğitim kurumlarının durumuna ilişkin yeni bir karar alınması halinde resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

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